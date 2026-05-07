San Rafael es sede de las VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo con especialistas de todo el país

El evento se desarrolla en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano
Foto: Medios Andinos
Ciencia, tecnología y realidad regional
El objetivo central de estas jornadas es analizar las particularidades científicas, tecnológicas y sociales que atraviesan a cada región del país, poniendo en esta edición el foco en la realidad y los desafíos específicos de la región de Cuyo.
Durante las exposiciones y paneles, profesionales, investigadores y referentes del ámbito bioquímico compartirán conocimientos, investigaciones y experiencias vinculadas a los avances más recientes dentro de la disciplina.
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Referentes nacionales y actualización profesional en San Rafael
El encuentro cuenta con la participación de expositores provenientes de distintas provincias argentinas, quienes abordarán temáticas relacionadas con innovación científica, nuevas tecnologías aplicadas al laboratorio, investigación biomédica y el impacto social de la ciencia en la vida cotidiana.
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El encuentro cuenta con la participación de expositores provenientes de distintas provincias argentinas
Foto: Medios Andinos
Con esta nueva edición, San Rafael vuelve a posicionarse como sede de eventos de alcance regional y nacional, consolidando su protagonismo dentro del ámbito académico, científico y profesional del oeste argentino.
Embed - SAN RAFAEL: VI JORNADAS BIOQUÍMICAS DE CUYO