San Rafael ofrece capacitaciones gratuitas en cibercuidados y finanzas para emprendedores

El Punto Digital de San Rafael será escenario la próxima semana de dos nuevas capacitaciones gratuitas orientadas al fortalecimiento de habilidades digitales, el uso seguro de las redes sociales y la administración financiera para proyectos emprendedores.

Las propuestas están destinadas a jóvenes, emprendedores y público en general, y se desarrollarán de manera presencial en las instalaciones ubicadas en Montecaseros 1720 , con conexión simultánea junto a otras sedes del país.

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El cronograma comenzará el miércoles 13 , con el taller de Cibercuidados , una propuesta orientada a promover el uso responsable y seguro de internet, redes sociales y herramientas digitales.

Posteriormente, el viernes 15 será el turno de la capacitación Finanzas para Emprendedores , pensada para brindar herramientas prácticas vinculadas a la administración económica, organización de recursos y planificación de proyectos. Ambas actividades comenzarán a las 11.00 de la mañana .

Con certificación y preinscripción en San Rafael

Desde la organización informaron que ambas capacitaciones cuentan con certificación, por lo que es requisito realizar una inscripción previa. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 7.00 a 13.00 horas, al Punto Digital o comunicarse a través de las redes sociales del espacio para completar el proceso.

“Mantenemos estas propuestas para fortalecer habilidades tanto en el uso responsable y seguro de las redes como en herramientas financieras destinadas a emprendedores y sus proyectos”, destacó Micaela Pagano.

Las actividades son totalmente gratuitas y forman parte de una agenda que busca acercar herramientas concretas para el desarrollo personal, académico y laboral de la comunidad sanrafaelina.