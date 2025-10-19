19 de octubre de 2025
{}
En el Día de la Madre, el consumo retrocedió pese a descuentos y cuotas sin interés

Las pymes registraron una caída del 3,5% en ventas reales. El ticket promedio subió nominalmente, pero el gasto familiar disminuyó ajustado por inflación.

Día de la Madre 2025: sube el ticket, pero baja el gasto real

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

Las ventas en comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre 2025 registraron una baja del 3,5% anual a precios constantes, marcando el cuarto retroceso consecutivo. El fenómeno se vincula con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que limita el gasto incluso en fechas tradicionales.

Cuarto año consecutivo de caída en las ventas minoristas

Según el informe compartido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio alcanzó los $37.124, un aumento nominal del 9,8% respecto a 2024, pero que ajustado por inflación representa una caída real del 16,7%. A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, el consumo efectivo no logró repuntar.

Los comercios implementaron estrategias como reintegros bancarios, ofertas cruzadas y financiación extendida, lo que sostuvo el movimiento en algunos rubros sin generar un aumento significativo en ventas reales.

ticket promedio en pesos por el Día de la Madre, sector por sector CAME
Ticket promedio en pesos por el Día de la Madre.

Ticket promedio en pesos por el Día de la Madre.

En cuanto a expectativas, el 41,7% de los comercios reportó ventas similares a lo esperado, un 35% por debajo y 23% superando previsiones. El consumo en electrodomésticos y artículos para el hogar mostró un incremento real del 0,6%, mientras que sectores como cosmética y perfumería sufrieron la mayor caída, del 24,2% real. Otros rubros evidenciaron resultados mixtos: calzado y marroquinería se mantuvo casi estable (+1,8%), indumentaria cayó 5,3%, y librería registró una retracción del 6,3%.

El rubro tecnológico fue el único que creció significativamente en términos reales (+15,7%), impulsado por la renovación de dispositivos y facilidades de financiación. En cambio, las ventas de equipos periféricos, accesorios y celulares bajaron 3,2% anual, aunque mejorando respecto al retroceso del 15,6% en 2024.

Predominaron las promociones bancarias, descuentos en efectivo y planes de financiación, estrategias que ayudaron a mantener el flujo de clientes, pero a costa de la rentabilidad. Los comercios más pequeños reportaron operar “casi a costo”, evidenciando la presión sobre los márgenes en un contexto de demanda contenida y consumidores que priorizan precios antes que novedades.

El desempeño de cada sector en el Día de la Madre

Calzado y marroquinería:

  • Variación interanual: caída del 1,9%.
  • Desempeño: una de las menores bajas del conjunto, mostrando cierta estabilidad dentro de un contexto de retracción general.
  • Estrategias: predominó el uso de descuentos en efectivo y financiación con tarjetas, aunque con rentabilidad reducida.
  • Percepción del sector: los comerciantes describen una demanda contenida, consumidores que priorizan ofertas y ventas sostenidas “a costa de los márgenes”.
  • Balance: leve descenso real; la fecha funcionó como alivio temporal, sin impulsar un crecimiento sostenido.

Cosméticos y perfumería:

  • Variación interanual real: caída del 5,6%.
  • Contexto: mejor clima respecto a 2024 permitió mayor afluencia, pero no alcanzó para revertir la baja.
  • Estrategias: amplias promociones y planes de financiación bancaria, con alto costo financiero y baja rentabilidad.
  • Comportamiento del público: acceso a una gama amplia de precios, pero con rotación limitada y márgenes ajustados.
  • Balance: ventas discretas; descenso real consolidado pese al mejor contexto comercial.
Índice de ventas minoristas por el Día de la Madre, sector por sector

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video:

  • Variación interanual real: +0,6%, único rubro con crecimiento.
  • Factores positivos: buena disponibilidad de productos, precios competitivos, y adelanto de bonos provinciales que alentaron compras.
  • Estrategias: fuerte dependencia de financiación con tarjetas y promociones bancarias, que sostuvieron el movimiento pero con baja rentabilidad.
  • Comercios pequeños: desventaja frente a grandes cadenas con mejores acuerdos financieros.
  • Balance: desempeño positivo pero moderado, con ventas que aportaron volumen más que ganancia.

Equipos periféricos, accesorios y celulares:

  • Variación interanual: caída del 3,2%, mejora frente al -15,6% de 2024.
  • Tendencia: desaceleración de la caída, mostrando mayor estabilidad en la demanda.
  • Preferencias del público: predominio de compras de artículos de bajo valor (auriculares, cargadores, fundas).
  • Estrategias: promociones con tarjetas y descuentos al contado, pero limitación en plazos por altos costos financieros.
  • Balance: mejora relativa frente al año anterior, aunque sin crecimiento real sostenido.

Indumentaria:

  • Variación interanual real: caída del 3,3%, levemente por debajo del promedio general.
  • Desempeño: ventas moderadas, sin revertir la tendencia contractiva del sector.
  • Estrategias: promociones con tarjetas, descuentos en efectivo, ruletas de descuentos, sorteos y reintegros bancarios.
  • Percepción del sector: se vendió volumen pero sin rentabilidad, con foco en productos de menor valor.
  • Balance: leve mejora en el movimiento, pero sin recuperación del consumo.

Librería:

  • Variación interanual real: caída del 6,3%, la más pronunciada entre los rubros.
  • Desempeño: impacto acotado, concentrado en regalos de bajo valor.
  • Factores atenuantes: reintegros bancarios y ferias locales aportaron algo de movimiento, sin revertir la baja.
  • Estrategias: promociones absorbieron el margen de rentabilidad; foco en papelería económica y agendas.
  • Balance: ventas discretas, ganancias reducidas y un consumidor muy sensible a los precios.

En síntesis, el Día de la Madre 2025 mantuvo su relevancia como fecha comercial, pero no logró revertir la tendencia de consumo moderado y limitado por la restricción del ingreso real de los hogares.

