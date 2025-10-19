Los mensajes de Javier Milei y Alfredo Cornejo por el Día de la Madre

El presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo dejaron mensajes en sus redes sociales por la celebración del Día de la Madre este domingo. Otros políticos nacionales y de Mendoza también se expresaron por el tradicional festejo.

El Jefe de Estado utilizó una viñeta del dibujante Nik Gaturro , alienado con la administración libertaria, para expresar el mensaje. A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a todas las madres del país .

Historias que emocionan Día de la madre: tres historias de vida que celebran la maternidad en todas sus formas

Cómo le fue a cada sector En el Día de la Madre, el consumo retrocedió pese a descuentos y cuotas sin interés

“FELIZ DÍA DE LA MADRE…!!!”, expresó en una breve publicación que incluye una viñeta de Gaturro, en la que destacan la presencial materna en todas las etapas de la vida .

Asimismo, el Presidente compartió un posteo de la cuenta de X de Casa Rosada , en el que se plantea el rol de las madres como “el pilar insustituible” de la familia . “La Casa Rosada les desea un muy feliz día a todas las madres argentinas”, celebraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/1979880211152810159&partner=&hide_thread=false La Casa Rosada les desea un muy feliz día a todas las madres argentinas.



Ellas son el pilar insustituible de la familia y quienes transmiten los valores que nos hacen grandes como Nación. pic.twitter.com/x6cRHTuZHZ — Casa Rosada (@CasaRosada) October 19, 2025

“Ellas son el pilar insustituible de la familia y quienes transmiten los valores que nos hacen grandes como Nación”, completaron además, lo que generó una rápida viralización y cruces de los usuarios de la red social X.

Por su parte, el gobernador mendocino publicó dos imágenes: una de su madre Ramona Neila, fallecida en 2019; y otra de su hija Constanza, quien fue madre en 2022.

“Quiero saludar a todas las mamás en este día. Extraño y recuerdo siempre a mi mami y me llena de orgullo ver a mi hija ocupando ese rol”, posteó el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1979908585757839687&partner=&hide_thread=false Quiero saludar a todas las mamás en este día. Extraño y recuerdo siempre a mi mami y me llena de orgullo ver a mi hija ocupando ese rol. pic.twitter.com/b0ixOQosVi — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 19, 2025

Los saludos de los políticos por el Día de la Madre

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri, también se sumó a los saludos. Además de compartir el video institucional de la cartera que conduce, el sanmartiniano publicó un mensaje en Instagram junto a una imagen de su madre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/1979900063498252342&partner=&hide_thread=false Mamá: la primera en proteger, la primera en enseñar a ser valiente.

A las que defienden a los argentinos y a las que acompañan con orgullo,

¡gracias y feliz día! pic.twitter.com/OKC2sT5FDS — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) October 19, 2025

"Detrás de cada historia de esfuerzo hay una madre que enseñó a no rendirse. Mi mamá me enseñó a creer, a trabajar y a amar nuestro país y mi querida Mendoza. A todas las mamás mendocinas, gracias por su fuerza inagotable, por sostener y defender los sueños de sus hijos como leonas. ¡Feliz Día de la Madre para todas las mamás argentinas!", publicó Petri.

Embed - Luis Petri en Instagram: "Detrás de cada historia de esfuerzo hay una madre que enseñó a no rendirse. Mi mamá me enseñó a creer, a trabajar y a amar nuestro país y mi querida Mendoza. A todas las mamás Mendocinas, gracias por su fuerza inagotable, por sostener y defender los sueños de sus hijos como leonas. ¡Feliz Día de la Madre para todas las mamás argentinas!" View this post on Instagram A post shared by Luis Petri (@luispetriok)

Se plegaron a los saludos otros candidatos en Mendoza: Jorge Difonso, Mario Vadillo, Carolina Jacky, entre otros; además de intendentes, ministros y legisladores de todos los partidos.