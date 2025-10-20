Tunuyán homenajeó a las madres con espectáculos en vivo y artistas locales

Tunuyán festejó el Día de la Madre a lo grande.

Cada encuentro fue posible gracias al trabajo coordinado entre las delegaciones municipales, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y las distintas áreas del Municipio, que acompañaron en la organización y el desarrollo de las actividades. También se sumaron los ballets y grupos de danza locales, aportando color y energía, como así también, mostrando el talento de la comunidad y acompañando los shows con coreografías, pañuelos y alegría.

image Festejos en todo el departamento de Tunuyán El viernes, los festejos comenzaron en distintos puntos del departamento. En El Manzano Histórico, el cantante Luis Carrera ofreció un repertorio de folclore tradicional; mientras que en El Algarrobo, el público disfrutó de la presentación del Ballet de Saya Caporales “Aires de mi Tierra”, Los Nocheros de Uco, Ballet El Rejunte, Los Hermanos Arredondo, Ballet Pamela, La Cuyunita y el cierre a cargo de La Grieta. En Villa Seca, la artista local Sabrina Gallardo llevó su música al escenario con temas del cancionero popular.

image El sábado, las celebraciones continuaron en La Primavera, Los Sauces, La Pintada y Colonia Las Rosas, donde madres y familias compartieron el mate, sorteos y shows en vivo. En La Primavera, la jornada contó con la presentación del Mariachi Muñoz; en Los Sauces, actuó Sabrina Gallardo; en La Pintada, se presentó Yanci le canta al amor; y en Colonia Las Rosas, el show estuvo a cargo de Los Alfajores de Alcayota.

image Plaza de Tunuyán colmada para los festejos El domingo, el cierre de los festejos tuvo lugar en Campo Los Andes, Vista Flores y en la Plaza San Martín. En Campo Los Andes, el músico Flavio Ceballos inauguró la tarde con su repertorio popular; en Vista Flores, el escenario se llenó de ritmo con Ecos del Valle y el dúo Evangelina y Yamil. image Mientras que en la Plaza Departamental de Tunuyán, La Doble Folklore y Jony Ballesteros prepararon el terreno para el gran cierre de Los Chimeno. El reconocido grupo mendocino ofreció un espectáculo cargado de emoción y energía, que hizo cantar y bailar a todos. Pañuelos al aire, palmas y coros acompañaron cada tema, en una plaza colmada de familias que compartieron una tarde.