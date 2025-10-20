20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Celebraciones en el Valle de Uco

Tunuyán homenajeó a las madres con espectáculos en vivo y artistas locales

Durante tres jornadas, plazas y playones del departamento de Tunuyán se llenaron de música, danzas y color.

Tunuyán festejó el Día de la Madre a lo grande.

Tunuyán festejó el Día de la Madre a lo grande.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán celebró el Día de la Madre con tres jornadas de actividades que se extendieron por todo el departamento. Cientos de madres, junto a sus familias, participaron de los festejos que llenaron plazas y playones de música, sorteos y alegría.

Cada encuentro fue posible gracias al trabajo coordinado entre las delegaciones municipales, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y las distintas áreas del Municipio, que acompañaron en la organización y el desarrollo de las actividades. También se sumaron los ballets y grupos de danza locales, aportando color y energía, como así también, mostrando el talento de la comunidad y acompañando los shows con coreografías, pañuelos y alegría.

Lee además
Bomberos Voluntarios de Tunuyán combatieron un incendio de gran magnitud
Qué ocurrió

Susto en Tunuyán: se incendió un galpón y un depósito durante la madrugada
Celebración por el cierre de temporada de los talleres municipales de Tunuyán.
Inclusión y desarrollo

Tunuyán celebró el trabajo de sus talleres municipales con actividades en todos los CIC
image

Festejos en todo el departamento de Tunuyán

El viernes, los festejos comenzaron en distintos puntos del departamento. En El Manzano Histórico, el cantante Luis Carrera ofreció un repertorio de folclore tradicional; mientras que en El Algarrobo, el público disfrutó de la presentación del Ballet de Saya Caporales “Aires de mi Tierra”, Los Nocheros de Uco, Ballet El Rejunte, Los Hermanos Arredondo, Ballet Pamela, La Cuyunita y el cierre a cargo de La Grieta. En Villa Seca, la artista local Sabrina Gallardo llevó su música al escenario con temas del cancionero popular.

image

El sábado, las celebraciones continuaron en La Primavera, Los Sauces, La Pintada y Colonia Las Rosas, donde madres y familias compartieron el mate, sorteos y shows en vivo. En La Primavera, la jornada contó con la presentación del Mariachi Muñoz; en Los Sauces, actuó Sabrina Gallardo; en La Pintada, se presentó Yanci le canta al amor; y en Colonia Las Rosas, el show estuvo a cargo de Los Alfajores de Alcayota.

image

Plaza de Tunuyán colmada para los festejos

El domingo, el cierre de los festejos tuvo lugar en Campo Los Andes, Vista Flores y en la Plaza San Martín. En Campo Los Andes, el músico Flavio Ceballos inauguró la tarde con su repertorio popular; en Vista Flores, el escenario se llenó de ritmo con Ecos del Valle y el dúo Evangelina y Yamil.

image

Mientras que en la Plaza Departamental de Tunuyán, La Doble Folklore y Jony Ballesteros prepararon el terreno para el gran cierre de Los Chimeno. El reconocido grupo mendocino ofreció un espectáculo cargado de emoción y energía, que hizo cantar y bailar a todos. Pañuelos al aire, palmas y coros acompañaron cada tema, en una plaza colmada de familias que compartieron una tarde.

Temas
Seguí leyendo

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

Tunuyán celebra a las madres con shows en plazas, escuelas y espacios comunitarios

Tunuyán impulsa una jornada para visibilizar derechos y fortalecer una comunidad sin barreras

Argentina hizo historia en el Mundial de Taekwondo: la tunuyanina Josefina Mesa fue bronce en lucha individual

Tunuyán vivió una multitudinaria Peña Familiar junto a los adultos mayores

Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos

Tunuyán fortalece la formación técnica con el Primer Encuentro de Electricistas

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente en Ruta Nacional 144, entre San Rafael y Malargüe.
En el límite con Malargüe

Pérdida de control y vuelco en Ruta 144 de San Rafael: una persona lesionada

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas
Agricultura

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo
Casa Rosada

Cornejo en el Consejo de Mayo: "El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo"

Por Sitio Andino Política
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump
En Miami

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

Por Sitio Andino Política