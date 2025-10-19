19 de octubre de 2025
{}
Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén, cuando un hombre se ahogó minutos antes de compartir un asado familiar por el Día de la Madre.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Una tragedia ocurrió durante este domingo en medio de los festejos por el Día de la Madre. Un hombre murió tras ahogarse con un pedazo de carne mientras preparaba un asado para sus familiares. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en Villa Nueva, departamento de Guaymallén.

Tras el llamado de la hermana de la víctima al 911, efectivos policiales y profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) arribaron rápidamente a la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en calle Silvano Rodríguez al 3932. Allí, se encontraron con el trágico escenario.

AMBULANCIA 23.JPG
El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas en Villa Nueva, departamento de Guaymallén

Un hombre de 29 años yacía tendido en el suelo, y a pesar de los intensos intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizados por el personal de salud, la víctima no logró sobrevivir.

Según informaron fuentes oficiales, el joven se encontraba realizando un asado para su familia y tras probar un trozo de carne se ahogó. A raíz de esto, cayó al suelo y se desmayó frente a sus seres queridos.

