Cornejo en la Casa Rosada: el Gobierno citó al Consejo de Mayo a días de las elecciones

El gobernador Alfredo Cornejo se sumará este lunes al llamado del Consejo de Mayo, convocado por el Gobierno nacional para abordar la reforma fiscal, entre otros temas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

A días de las elecciones legislativas, el gobernador Alfredo Cornejo, se sumará este lunes al llamado del Consejo de Mayo, convocado por el Gobierno nacional para abordar los ejes centrales del Pacto de Mayo, entre ellos la reforma fiscal, la minería y la apertura del comercio internacional. Cornejo va en representación de todos los gobernadores.

Eje: reforma fiscal

La reforma fiscal será la columna vertebral del encuentro. El Gobierno nacional pretende avanzar en un nuevo esquema tributario que incentive la inversión y el empleo, elimine impuestos considerados “distorsivos” y revise el mecanismo de distribución de recursos entre Nación y provincias.

La reunión estará encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además se espera que estén la senadora nacional Carolina Losada (UCR); el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO); el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Cornejo viene reclamando una estructura fiscal más simple y competitiva, junto a un esquema de coparticipación que reconozca el esfuerzo fiscal de las provincias.

En el caso de la provincia de Mendoza, la expectativa está puesta en lograr reglas más claras para el desarrollo productivo, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la agroindustria y la minería.

La agenda productiva y el rol de Mendoza

Además del capítulo fiscal, el Consejo abordará proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales, la legislación ambiental, la apertura comercial y marcos regulatorios que apuntan a acelerar inversiones.

Mendoza pretende posicionarse como polo exportador y avanzar en marcos legales que habiliten mayor previsibilidad para el sector privado.

Lectura política: gestión en modo campaña

La reunión se dará en los últimos días previos a las elecciones del 26 de octubre. La presencia de Cornejo refuerza su perfil nacional y envía un mensaje político hacia adentro y hacia afuera de Mendoza: mostrar gestión, protagonismo y relación directa con las decisiones centrales del gobierno de Javier Milei.

En el oficialismo provincial creen que el Consejo de Mayo es una vidriera para contrastar modelos de país y, al mismo tiempo, una herramienta para blindar el discurso de campaña con “gestión real”.

