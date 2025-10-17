Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno.

El gobernador, Alfredo Cornejo , sostuvo que, una vez superadas las elecciones del 26 de octubre , el presidente Javier Milei deberá ampliar su base política para avanzar con las reformas estructurales que el país necesita en medio de la actual coyuntura económica.

El mandatario participó este viernes en la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA , que se desarrolla en Mar del Plata, junto a sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , y de Chaco, Leandro Zdero .

En la misma línea, Cornejo coincidió con las recientes declaraciones del expresidente Mauricio Macri , quien también pidió construir consensos para retomar el espíritu del Pacto de Mayo , firmado por 18 gobernadores.

Durante su exposición, Cornejo planteó que la Argentina necesita una reforma tributaria integral que incentive la inversión, el empleo y las exportaciones.

“La Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo, sino que lo desincentiva, no promueve la inversión, ni tampoco las exportaciones”, expresó el mandatario mendocino.

El gobernador señaló que “solo con el equilibrio fiscal no alcanza”, y remarcó que es necesario “un trabajo desde el lado del gasto” para lograr resultados sostenibles.

También enumeró los impuestos distorsivos que afectan la competitividad, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, sellos y retenciones, y advirtió que una verdadera reforma fiscal debe estar atada a una revisión de la coparticipación federal.

El jefe del Ejecutivo provincial consideró que las reformas estructurales deben estar incluidas en el Pacto de Mayo, firmado por 18 gobernadores, y que todavía existe margen para construir el consenso político necesario.

“Lo óptimo es que se vuelva al plafón que se logró cuando se aprobó la Ley Bases”, indicó Cornejo, aunque reconoció que el escenario “se desmejoró en los últimos meses por los temas electorales”.

Asimismo, el mandatario sostuvo que un “espaldarazo en las urnas” al gobierno nacional debería servir para ampliar la base de apoyo político y sostener las reformas que el país demanda.

Frigerio y Zdero coincidieron en la necesidad de un nuevo pacto federal

En su intervención, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó que “ya hay un cambio de paradigma” porque varias provincias iniciaron procesos de baja de impuestos.

También se sumó al pedido de un trabajo conjunto entre Nación y provincias para alcanzar un nuevo pacto social que permita concretar las transformaciones pendientes.

Por su parte, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, subrayó que el país entra en una etapa clave de diálogo y consensos para encontrar “el camino del desarrollo”, insistiendo también en la necesidad de un pacto social amplio.