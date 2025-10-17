Cuándo es la gala de eliminacion de Masterchef Celebrity 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







Tras las primeras emisiones de MasterChef Celebrity Argentina, los fanáticos se preguntan cuándo será la primera gala de eliminación del reality. En esta nota, te contamos todos los detalles y lo que debés saber sobre este esperado momento del programa.

MasterChef Celebrity (2) Fecha confirmada de la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity 2025: fecha de la primera gala de eliminación del reality Tras la decisión del jurado de MasterChef Celebrity de salvar a Momi Giardina, ya quedó definido quiénes participarán de la primera gala de eliminación, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre.

Los participantes que deberán enfrentarse para conservar su lugar en el reality son: Marixa Balli, quien cocinó el peor plato del miércoles 15 de octubre durante la noche de beneficios, La Joaqui, Pablo Lescano, Susana Roccasalvo, Julia Calvo, Luis Ventura, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Roña Castro, Cachete Sierra, Esteban Mirol y Emilia Attias.

Cada concursante deberá demostrar su habilidad y creatividad frente al jurado para evitar ser el primer eliminado del ciclo. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el reality (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.