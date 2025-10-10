Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre , el partido La Libertad Avanza (LLA) lleva adelante la campaña electoral en distintos puntos del país . Esta vez fue el turno de Mendoza , donde Javier Milei realizó una visita el jueves que comenzó en San Rafael , durante el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, y continuó en la Ciudad, donde encabezó un encuentro masivo con sus simpatizantes .

Aunque Gendarmería, la Policía provincial y otras fuerzas de seguridad montaron un amplio operativo desde el Hotel Sheraton hasta la peatonal Sarmiento , el despliegue poco pudo hacer ante la llegada de manifestantes. Durante la jornada se registraron varias situaciones curiosas , que incluso involucraron a figuras políticas.

La agenda presidencial comenzó en el departamento de San Rafael , donde funcionarios nacionales, provinciales y municipales, además de empresarios y vecinos, esperaban a Milei en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas . Antes del evento, la comitiva arribó al aeropuerto Germanó .

Al momento de partir, y mientras la seguridad se preparaba para escoltar al mandatario , una camioneta de la Policía Federal estuvo a punto de atropellar a un perro que cruzó repentinamente la pista. El episodio se produjo por el descuido de una espectadora que había soltado la correa del animal, aunque por suerte el conductor logró frenar a tiempo .

En la Ciudad, el plato fuerte: peleas, la “fuga” de Cornejo y los influencers

Luego, Milei se trasladó a la Ciudad de Mendoza, donde se alojó en el Hotel Sheraton a la espera de iniciar, a las 18, la caminata programada hacia la peatonal Sarmiento. Sin embargo, lo que debía ser una actividad organizada, pronto se vio alterado por la presencia de “Las Fuerzas del Cielo” y de simpatizantes libertarios, que se encontraron frente a un pequeño grupo de jubilados que se manifestaban en oposición.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Cuando Gendarmería comenzó a despejar el camino, la salida del presidente debió retrasarse por el acercamiento de cientos de seguidores que colmaron la calle Garibaldi. Las fuerzas de seguridad cambiaron de estrategia, aunque no lograron contener la multitud que rodeó la camioneta en la que viajaban Milei y su hermana Karina.

Ante la situación, el presidente decidió bajar del vehículo, saludar a sus simpatizantes y pronunciar un breve discurso con un megáfono.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Cerca de allí se encontraban los vehículos de Luis Petri, ministro de Defensa, y de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Mientras Petri logró unirse a la caravana presidencial, Cornejo optó por seguir la misma idea, pero ante el desborde de personas, solo alcanzó a mezclarse entre la multitud y sus colaboradores lo retiraron del lugar.

Embed

En los alrededores también se hicieron notar los influencers libertarios Eugenia Rolón, el "cineasta de Milei" Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez, quienes compartieron en sus redes sociales imágenes de la “exitosa” convocatoria.

Embed AHORA:

UN ÉXITO MILEI EN MENDOZA pic.twitter.com/X9WqkFxHsC — Eugenia Rolón (@EugeniaRolon_) October 9, 2025

Incidentes y cierre de la jornada

Debido a la imposibilidad de avanzar y a la falta de control por parte de Gendarmería y la Policía Federal, la caravana cambió su recorrido hacia el oeste de Garibaldi, en dirección a la calle San Juan. Perseguidos por una multitud, Milei y su equipo decidieron dar por finalizada la caminata y regresar a la camioneta, marcando el cierre de la visita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Cuando todo parecía haber terminado, se registraron algunos incidentes entre manifestantes opositores y militantes de La Libertad Avanza. Hubo insultos, escupitajos e incluso el lanzamiento de una botella de vidrio de perfume. El momento más tenso se produjo cuando un opositor “antilibertario” se enfrentó a un grupo de simpatizantes libertarios, lo que derivó en golpes y la rotura de un cartel contra Milei. Así concluyó una jornada agitada en Mendoza.