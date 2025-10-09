9 de octubre de 2025
Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes

En una tarde de calor, los seguidores de la Libertad Avanza asistieron a la caminata programada por el presidente Javier Milei. Mirá la fotogalería.

El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,

El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,

Foto: Cristian Lozano

En la fotogalería, un repaso de la tarde de los mendocinos con Milei.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

La concentración era a las 18 en Km0 de la ciudad. El recorrido, que debió ser modificado, no evitó que en la Peatonal destacaran los colores de La Libertad Avanza.

Javier Milei arribó al Km 0 mendocino: en fotos, los mejores momentos

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Personas que no apoyan a Javier Milei llevaron carteles y cantaron en contra de su presencia en Mendoza.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Hubo varios momentos de tensión entre las personas a favor y en contra del mandatario.

Javier Milei arribó al Km 0 mendocino: en fotos, los mejores momentos

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Cientos de militantes recibieron al presidente

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Voces en contra de Milei se manifestaron en la capital mendocina.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Un grupo de jubilados manifestó su postura frente a la llegada del Presidente al territorio mendocino, y expusieron carteles que expresaban "Fuera Milei, hambreador, represor y estafador".

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Un grupo de manifestantes expresó su repudio ante la llegada de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Un joven libertario sostiene una estampita de Cristina presa.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Hasta último momento la tensión estuvo presente el el centro mendocino.

Javier Milei arribó al Km 0 mendocino, en fotos los mejores momentos

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Finalmente, las autoridades modificaron el recorrido de la caminata para evitar a los grupos opositores de la Ciudad de Mendoza.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Mientras la militancia reunida bajo el nombre "Las Fuerzas del Cielo" representados bajo el color bordó, llegaba para apoyar al mandatario, algunos mendocinos expresaron su repudio ante la visita presidencial.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

Cientos de militantes recibieron al presidente, quien hizo una breve recorrida junto a Petri y su hermana Karina.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza

El Presidente recientemente visitó Tierra del Fuego en compañía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, para reforzar la campaña electoral nacional, pero tuvo que anticipar su regreso a Buenos Aires, tras cancelar la caravana planificada por las calles del fin del mundo, debido a la cantidad de manifestantes que mostraron su descontento con su presencia.

