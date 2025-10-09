Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes

El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una breve recorrida por el centro de Mendoza , luego de su participación del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. El mandatario, acompañado por Luis Petri y Karina Milei , fue recibido por una multitud. El mandatario pidió "no aflojar" ni dejarse " ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie , porque nosostros queremos una Argentina que sea grande nuevamente".

En la fotogalería, un repaso de la tarde de los mendocinos con Milei.

La concentración era a las 18 en Km0 de la ciudad. El recorrido, que debió ser modificado, no evitó que en la Peatonal destacaran los colores de La Libertad Avanza.

Personas que no apoyan a Javier Milei llevaron carteles y cantaron en contra de su presencia en Mendoza.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Hubo varios momentos de tensión entre las personas a favor y en contra del mandatario.

Javier Milei arribó al Km 0 mendocino: en fotos, los mejores momentos

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Cientos de militantes recibieron al presidente

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Voces en contra de Milei se manifestaron en la capital mendocina.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Un grupo de jubilados manifestó su postura frente a la llegada del Presidente al territorio mendocino, y expusieron carteles que expresaban "Fuera Milei, hambreador, represor y estafador".

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Un grupo de manifestantes expresó su repudio ante la llegada de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Un joven libertario sostiene una estampita de Cristina presa.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Hasta último momento la tensión estuvo presente el el centro mendocino.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Finalmente, las autoridades modificaron el recorrido de la caminata para evitar a los grupos opositores de la Ciudad de Mendoza.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Mientras la militancia reunida bajo el nombre "Las Fuerzas del Cielo" representados bajo el color bordó, llegaba para apoyar al mandatario, algunos mendocinos expresaron su repudio ante la visita presidencial.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Cientos de militantes recibieron al presidente, quien hizo una breve recorrida junto a Petri y su hermana Karina.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Foto: Cristian Lozano

El Presidente recientemente visitó Tierra del Fuego en compañía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, para reforzar la campaña electoral nacional, pero tuvo que anticipar su regreso a Buenos Aires, tras cancelar la caravana planificada por las calles del fin del mundo, debido a la cantidad de manifestantes que mostraron su descontento con su presencia.