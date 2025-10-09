Fotos y videos: Javier Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Tras su participación en el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael , el presidente Javier Milei llegó a la Ciudad de Mendoza pasadas las 15. El primer mandatario se alojó en un hotel céntrico, mantuvo un encuentro con empresarios y, pasadas las 18, encabezó un breve recorrido por la zona del kilómetro cero , donde lo esperaba una multitud.

El líder libertario se alojó en el Hotel Sheraton del centro mendocino, donde mantuvo un encuentro con representantes del sector privado y se sacó fotos institucionales con los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para las elecciones de octubre. En las inmediaciones, las fuerzas mantenían un anillo de seguridad y solo dejaron pasar a un grupo de militantes para recibir al Presidente, o vecinos de la zona.

Javier Milei arribó pasadas las 15 al centro mendocino y fue recibido por una multitud.

Alrededor de las 18.15, el mandatario -junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional , Luis Petri , y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , salieron del hotel y partieron en camioneta hacia el kilómetro cero.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MileiEnMendoza | Este miércoles, Mendoza es el epicentro del fervor libertario con la llegada de Javier Milei. Frente al Hotel Sheraton, cientos de seguidores se congregaron para recibir al presidente, coreando al unísono: “¡Milei querido, el pueblo está contigo!” Milei tiene previsto caminar por la peatonal en horas de esta tarde para saludar y sentir a sus seguidores en la provincia."

Minutos después inició la caminata por el centro mendocino , aunque por la cantidad de gente debieron volver a la camioneta , donde el presidente extrajo un megáfono y dedicó varios mensajes a la militancia. El tradicional "Viva La Libertad Carajo" fue uno de los más repetidos.

Javier Milei le habló al público mendocino en el microcentro de la capital.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MileiEnMendoza | Este miércoles, Mendoza es el epicentro del fervor libertario con la llegada de Javier Milei. Frente al Hotel Sheraton, cientos de seguidores se congregaron para recibir al presidente, coreando al unísono: “¡Milei querido, el pueblo está contigo!” Milei tiene previsto caminar por la peatonal en horas de esta tarde para saludar y sentir a sus seguidores en la provincia." View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

"Es momento de elegir si queremos seguir por el camino de la baja inflación, de la baja de pobreza, con salarios más altos, sin inseguridad; o volver al modelo populista del pasado que nos hundió", arengó Milei al público que lo escuchaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1976411002175619460&partner=&hide_thread=false ¡EL 26 DE OCTUBRE LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE! pic.twitter.com/X9g0sUjH6s — Luis Petri (@luispetri) October 9, 2025

Tal como ha dicho en discursos recientes en otros distritos, el jefe de Estado indicó que "sabemos que todavía falta; por eso les pido que no aflojen y no se dejen ganar por el pesimismo de los que quieren que nada cambie, porque nosostros queremos una Argentina que sea grande nuevamente".

Javier Milei, Megáfono, ciudad de Mendoza, recorrido, caminata, Luis Petri, Karina Milei, militancia 03 Foto: Cristian Lozano

"El esfuerzo esta vez vale la pena, por eso les digo 'La Libertad Avanza o Argentina retrocede'. ¡Gracias Mendoza!", concluyó.

Javier Milei con la militancia en San Rafael 09-10-25 (02) Imagen del arribo de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza. Luego se cambió y encabezó una recorrida por el microcentro. Foto: Prensa La Libertad Avanza

Los fanáticos del Presidente concurrieron con remeras, banderas y bengalas violetas, algunos incluso con las que quedaron de la campaña de 2023, cuando finalmente Milei ganó.

Javier Milei en Mendoza militancia La Libertad Avanza Foto: Cristian Lozano

A las 18.40, el primer mandatario argentino partió hacia el aeropuerto El Plumerillo, para retornar a Buenos Aires.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Voces a favor y en contra

Mientras la militancia reunida bajo el nombre "Las Fuerzas del Cielo" representados bajo el color bordó, llegaba para apoyar al mandatario, algunos mendocinos expresaron su repudio ante la visita presidencial.

militancia Javier Milei en Mendoza, centro de Mendoza 09-10-25 (02) La militancia aguardaba la llegada de Javier Milei al microcentro mendocino. Foto: Cristian Lozano

Un grupo de jubilados manifestó su postura frente a la llegada del Presidente al territorio mendocino, y expusieron carteles que expresaban "Fuera Milei, hambreador, represor y estafador".

WhatsApp Image 2025-10-09 at 17.39.05 Voces en contra de Milei se manifestaron en la capital mendocina.

Durante la recorrida se registraron algunos incidentes entre los manifestantes libertarios y quienes fueron a repudiar la visita presidencial. Incluso algunos arrojaron elementos hacia donde se ubicaban los funcionarios. Hubo grescas, pero no pasó a mayores ni fue necesario detener a algún ciudadano.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MileiEnMendoza | MOMENTOS DE TENSIÓN EN MENDOZA Mientras el presidente Javier Milei (@javiermilei) saludaba a sus seguidores en la peatonal mendocina, se registraron momentos de tensión entre militantes libertarios y grupos opositores. Según testigos, los incidentes habrían comenzado cuando destruyeron pancartas con críticas al Gobierno, lo que desató una serie de cruces verbales y empujones entre ambos sectores." View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Con información de Carla Canizzaro y Luis Calizaya.