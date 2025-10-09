El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Un radical sorteó la visita presidencial e "hizo la suya". De quién se trata.

El paso de Javier Milei por Mendoza dejó mucha tela por cortar. Del Almuerzo de las Fuerzas Vivas , en San Rafael, participó buena parte de la dirigencia política provincial. Incluso aquellos que no solían hacerlo en ediciones anteriores. Sin embargo, hubo una ausencia notoria: la del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez .

El capitalino fue el único jefe comunal de Cambia Mendoza que no viajó al Sur para acompañar al Presidente. Tampoco participó del recorrido que el mandatario realizó por el centro de la comuna que él gobierna, donde se congregó una importante cantidad de militantes libertarios .

Supervisión La Ciudad de Mendoza avanza con obras educativas: Suarez y García Zalazar recorrieron la escuela Vergara

El esquive de Suarez no fue casual. El dirigente radical es uno de los que más se opuso —en público y, sobre todo, en privado— al acuerdo electoral entre su partido y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Si bien se "tragó el sapo" de incorporar un candidato libertario en la lista capitalina para el Concejo Deliberante , no ha disimulado su incomodidad por compartir espacio político con los “violetas”. Incluso en la presentación de los candidatos del frente en el Primer Distrito, días atrás, se mostró serio y distante , en contraste con el resto de los participantes.

Ulpiano Suarez, Facundo Correa Llano, La Libertad Avanza, presentación candidatos Primer Distrito Cambia Mendoza + La Libertad Avanza Foto: Prensa Cambia Mendoza

El intendente citadino también ha sido crítico de algunas decisiones del Gobierno nacional, como el veto a la ley de financiamiento educativo. “De espaldas a la identidad y las necesidades de los argentinos no se construye un futuro mejor”, había expresado en su momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UlpianoSuarez/status/1965924378203554132&partner=&hide_thread=false Gobernar es escuchar y actuar.



El veto del presidente @JMilei a la ley de financiamiento universitario golpea al sistema educativo y por ende al futuro del país.



No habrá progreso sin educación pública y de calidad. El rol estratégico e insustituible del Estado en este ámbito,… pic.twitter.com/7TJMdx1gU9 — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) September 10, 2025

“Yayo” Suarez figura entre los nombres que suenan para suceder a Alfredo Cornejo en 2027, cuando concluya su segundo mandato al frente de la Municipalidad de Mendoza. Aunque el Plan A es hacerlo dentro del radicalismo, mantiene buen diálogo con dirigentes de otros espacios, como el peronista Matías Stevanato (Maipú) y el lujanino Esteban Allasino (PRO). En los pasillos políticos se rumorea que podrían confluir en un armado común, aunque por ahora esas versiones resultan prematuras.

Javier Milei en Mendoza, Karina Milei y Luis Petri, recorrida por el microcentro 09-10-25 (01) Ulpiano Suarez evitó mostrarse junto a Javier Milei, incluso en su propio territorio: la Ciudad de Mendoza. Foto: Prensa La Libertad Avanza

Las actividades de Ulpiano Suarez para “evitar” a Javier Milei

Mientras el Presidente desarrollaba su agenda en Mendoza, el intendente ocupó la jornada con un cronograma paralelo que lo mantuvo alejado de toda posibilidad de coincidir con Milei. Desde temprano, Suarez encabezó distintas actividades en la Ciudad, que se extendieron hasta la tarde, cuando el mandatario nacional ya había emprendido el regreso a Buenos Aires:

A primera hora , visitó las obras de remodelación del Centro Veterinario del barrio La Favorita , donde se brindan servicios gratuitos para mascotas de los vecinos.

Luego recorrió el Centro Comunitario San José , en el barrio Flores, y jugó al vóley con niños y adolescentes del Centro de Actividades Educativas “La Ventana de Flores” .

Más tarde compartió un encuentro con docentes del Jardín Maternal “Mimitos” , también en La Favorita, que atraviesa una etapa de remodelación.

Mientras Milei aterrizaba en San Rafael , Suarez supervisaba las obras del edificio Civit Avenue , un emprendimiento inmobiliario de BLD Developers sobre avenida Emilio Civit.

A la hora en que el mandatario se preparaba para su discurso en el evento de la CCIA, Suarez participaba en el Portal Alameda de la presentación del anteproyecto de un nuevo centro comercial , impulsado por capitales privados.

Ya con Milei en la capital , el intendente recorría el Instituto Nadino , donde se ejecutan obras con recursos municipales y del Fondo Educativo 2025 .

Mientras el Presidente se reunía con la militancia libertaria, Suarez verificaba mejoras en rampas para personas con discapacidad y adultos mayores, dentro de un plan integral de veredas accesibles en el casco céntrico.

Embed - Ulpiano Suarez on Instagram: "Estamos mejorando las rampas para personas con discapacidad, personas mayores, personas en situaciones de movilidad reducida y vecinos en general en distintos puntos de la Ciudad, en el marco de un plan integral para hacer nuestras veredas más amigables e inclusivas." View this post on Instagram A post shared by Ulpiano Suarez (@ulpiano.suarez)

Con el equipo presidencial de regreso en Buenos Aires, el jefe comunal cerró el día en el Gimnasio Municipal N.º 2, donde dialogó con usuarios y profesores.