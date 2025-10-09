9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Si bien forma parte de la alianza entre el oficialismo provincial y el nacional, es crítico de esa convergencia. Evitó la foto con el presidente y encabezó sus propias actividades.

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.

Un radical sorteó la visita presidencial e "hizo la suya". De quién se trata.

Foto: Prensa La Libertad Avanza
 Por Facundo La Rosa

El paso de Javier Milei por Mendoza dejó mucha tela por cortar. Del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael, participó buena parte de la dirigencia política provincial. Incluso aquellos que no solían hacerlo en ediciones anteriores. Sin embargo, hubo una ausencia notoria: la del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Lee además
La Ciudad de Mendoza avanza con obras educativas: Suarez y García Zalazar recorrieron la escuela Vergara.
Supervisión

La Ciudad de Mendoza avanza con obras educativas: Suarez y García Zalazar recorrieron la escuela Vergara
La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad.
Videovigilancia

La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad

El esquive de Suarez no fue casual. El dirigente radical es uno de los que más se opuso —en público y, sobre todo, en privado— al acuerdo electoral entre su partido y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ulpiano Suarez, Facundo Correa Llano, La Libertad Avanza, presentación candidatos Primer Distrito Cambia Mendoza + La Libertad Avanza

El intendente citadino también ha sido crítico de algunas decisiones del Gobierno nacional, como el veto a la ley de financiamiento educativo. “De espaldas a la identidad y las necesidades de los argentinos no se construye un futuro mejor”, había expresado en su momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UlpianoSuarez/status/1965924378203554132&partner=&hide_thread=false

“Yayo” Suarez figura entre los nombres que suenan para suceder a Alfredo Cornejo en 2027, cuando concluya su segundo mandato al frente de la Municipalidad de Mendoza. Aunque el Plan A es hacerlo dentro del radicalismo, mantiene buen diálogo con dirigentes de otros espacios, como el peronista Matías Stevanato (Maipú) y el lujanino Esteban Allasino (PRO). En los pasillos políticos se rumorea que podrían confluir en un armado común, aunque por ahora esas versiones resultan prematuras.

Javier Milei en Mendoza, Karina Milei y Luis Petri, recorrida por el microcentro 09-10-25 (01)
Ulpiano Suarez evitó mostrarse junto a Javier Milei, incluso en su propio territorio: la Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez evitó mostrarse junto a Javier Milei, incluso en su propio territorio: la Ciudad de Mendoza.

Las actividades de Ulpiano Suarez para “evitar” a Javier Milei

Mientras el Presidente desarrollaba su agenda en Mendoza, el intendente ocupó la jornada con un cronograma paralelo que lo mantuvo alejado de toda posibilidad de coincidir con Milei. Desde temprano, Suarez encabezó distintas actividades en la Ciudad, que se extendieron hasta la tarde, cuando el mandatario nacional ya había emprendido el regreso a Buenos Aires:

  • A primera hora, visitó las obras de remodelación del Centro Veterinario del barrio La Favorita, donde se brindan servicios gratuitos para mascotas de los vecinos.

  • Luego recorrió el Centro Comunitario San José, en el barrio Flores, y jugó al vóley con niños y adolescentes del Centro de Actividades Educativas “La Ventana de Flores”.

  • Más tarde compartió un encuentro con docentes del Jardín Maternal “Mimitos”, también en La Favorita, que atraviesa una etapa de remodelación.

  • Mientras Milei aterrizaba en San Rafael, Suarez supervisaba las obras del edificio Civit Avenue, un emprendimiento inmobiliario de BLD Developers sobre avenida Emilio Civit.

  • A la hora en que el mandatario se preparaba para su discurso en el evento de la CCIA, Suarez participaba en el Portal Alameda de la presentación del anteproyecto de un nuevo centro comercial, impulsado por capitales privados.

  • Ya con Milei en la capital, el intendente recorría el Instituto Nadino, donde se ejecutan obras con recursos municipales y del Fondo Educativo 2025.

  • Mientras el Presidente se reunía con la militancia libertaria, Suarez verificaba mejoras en rampas para personas con discapacidad y adultos mayores, dentro de un plan integral de veredas accesibles en el casco céntrico.

Embed - Ulpiano Suarez on Instagram: "Estamos mejorando las rampas para personas con discapacidad, personas mayores, personas en situaciones de movilidad reducida y vecinos en general en distintos puntos de la Ciudad, en el marco de un plan integral para hacer nuestras veredas más amigables e inclusivas."

  • Con el equipo presidencial de regreso en Buenos Aires, el jefe comunal cerró el día en el Gimnasio Municipal N.º 2, donde dialogó con usuarios y profesores.

Embed - Ulpiano Suarez on Instagram: " °, Pasamos un hermoso momento junto a usuarios y profes recorriendo las instalaciones del gimnasio, que ahora cuenta con un lote de máquinas entero a estrenar y un salón de gimnasia artística completamente renovado. Desde la @mendozaciudad, entendemos que el deporte además de mejorar la salud, fomenta la vida en comunidad y la inclusión. Por eso, seguiremos invirtiendo y mejorando estos espacios que cumplen un rol tan importante."

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez encabezó un taller para fortalecer el clima de negocios en la Ciudad de Mendoza

Control biológico con drones: el plan que se expande en la Ciudad de Mendoza

Elecciones 2025: la Justicia rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina

Presupuesto 2026: el Ministerio de Producción detalló los ejes que marcarán su plan de gestión

Javier Milei en San Rafael: "Mendoza aparece como el futuro que queremos construir"

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Las Más Leídas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Javier Milei llega nuevamente a la Provincia de Mendoza bajo un importante operativo
visita oficial

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Rápida intervención de la Policía de Mendoza para salvar a una víctima de violencia de género.  video
detuvieron al agresor

Video: así salvaron a una mujer que era víctima de violencia de género en San Martín

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes.
Visita presidencial

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes

Te Puede Interesar

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Por Facundo La Rosa
El Presidente Javier Milei en la visita a Mendoza,
Actualidad

Fotogalería: la visita de Javier Milei a Mendoza, en imágenes

Por Sitio Andino Sociedad
El presidente recorrió el microcentro mendocino
Fotos y videos

Megáfono en mano, Milei llamó a "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Por Sofía Pons