Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

Personas que no apoyan a Javier Milei llevaron carteles y cantaron en contra de su presencia en Mendoza. Qué dijeron.

 Por Sofía Pons

Un grupo de manifestantes expresó su repudio ante la llegada de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza. Entre las personas que protestaban se encontraban jubilados con carteles que indicaban "Fuera Milei" y "Persona no grata".

"Milei basura, vos sos la dictadura" decían los cánticos que se escucharon en la peatonal de la capital mendocina. La calle separaba a los manifestantes de los fanáticos que se encontraban en veredas distintas, no solo a nivel físico, sino también en lo político.

"La única reflexión de todo esto es que si Milei quería ser estrella de rock se hubiera dedicado a eso y no a presidir a los argentinos y hacer show, en momentos donde el 80% de la población está bajo la línea de la pobreza y no llega a la canasta básica", expresó un vecino que protestaba en la peatonal.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 18.23.37
Los manifestantes expresaron su repudio.

Finalmente, las autoridades modificaron el recorrido de la caminata para evitar a los grupos opositores de la Ciudad de Mendoza. Milei y su comitiva no llegaron a la peatonal, mientras los manifestantes estaban custodiados por fuerzas de seguridad.

Javier Milei y sus visitas a otras provincias

El Presidente recientemente visitó Tierra del Fuego en compañía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, para reforzar la campaña electoral nacional, pero tuvo que anticipar su regreso a Buenos Aires, tras cancelar la caravana planificada por las calles del fin del mundo, debido a la cantidad de manifestantes que mostraron su descontento con su presencia.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 18.23.38
Hubo intercambios entre manifestantes a favor y en contra.

En Mar del Plata también hubo grupos concentrados que manifestaron su descontento con las políticas nacionales, como también en Santa Fe.

Durante la semana, las autoridades mendocinas manifestaron su deseo de que la visita del Presidente se realice en paz y sin disturbios.

Con información de Carla Canizzaro.

Temas
