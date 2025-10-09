Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores".

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael.

El intendente de San Rafael, Omar Félix , está presente en el Centro de Congresos y Exposiciones para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria del departamento, del que participará también el presidente Javier Milei.

"Cada vez que viene un presidente uno tiene la expectativa de que escuche las demandas del sector económico-productivo, un sector que hoy está pasando problemas muy graves; y que se pueda dar una respuesta", dijo Omar Félix en el streaming de SITIO ANDINO, consultado sobre qué espera de la visita de Javier Milei .

Almuerzo de las Fuerzas Vivas Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying

" Me interesa que escuche a los sectores y que en función de que conozca la problemática brinde las soluciones ", dijo el intendente sanrafaelino.

"El 50% de la producción de nuestras conserveras de la temporada pasada aún está en galpones , es imposible competir con las importaciones, los costos están dolarizados y los ingresos pesificados, muchos comercios están cerrando", enumeró Félix sobre la realidad del departamento. "Tiene que escuchar y en función de conocer esto, tiene que dar una respuesta", advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1976309131918430615&partner=&hide_thread=false #AlmuerzoFuerzasVivas2025 | La palabra de Omar Félix (@omarchafifelix), Intendente de San Rafael, en el streaming en vivo de #NoticieroAndino. pic.twitter.com/F0ErGlF4TV — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 9, 2025

En otro orden, se refirió a los reclamos al gobernador Alfredo Cornejo. "Al gobernador hay que pedirle que acompañe a los sectores. Me preocupa la lucha antigranizo, es un tema completo".

"La gente nos quiere ver solucionando problemas, no peleando", reflexionó.

Almuerzo fuerzas vivas 2025, omar felix Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores". Foto: Brian Kromer

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

Los discursos estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.