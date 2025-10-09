9 de octubre de 2025
Sitio Andino
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying

Tadeo García Zalazar, titular de la DGE, habló sobre las medidas que están impulsando para prevenir y actuar ante el bullying.

Foto: Brian Kromer
 Por Florencia Martinez del Rio

Tadeo García Zalazar, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), habló sobre las medidas que están impulsando para prevenir y actuar ante el bullying en los establecimientos educativos de la provincia de Mendoza. Fue este jueves, en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

"Por distintos hechos sucedidos en el año, con el detonante que fue la niña de La Paz que llevó un arma a la escuela, ya veníamos trabajando en la modificación de nuestros protocolos internos en materia de bullying, con herramientas para poder accionar", señaló el responsable de la DGE a SITIO ANDINO.

Además, comentó: "En noviembre comenzará la capacitación obligatoria para todo el sistema, así como tenemos la Ley Micaela, todas las personas que trabajan en las áreas de educación recibirán capacitación virtual y por etapas, para que tengan actualizados los conceptos y saber cómo tienen que actuar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1976304972905185590&partner=&hide_thread=false

García Zalazar también mencionó la modificación del Código Contravencional: "Se va a llamar a los padres para que ejerzan el cuidado y control parental, en un proceso de mediación, si no asisten, el juez contravensional puede actuar".

A su vez, anunció que firmarán un convenio la empresa Tassaroli para avanzar en la ampliación el Centro de Formación Profesional ubicado en la ciudad de San Rafael: "Queremos ampliarlo y tener un centro tecnológico más grande. Vamos a firmar el convenio que habilita los fondos, de manera conjunta, para financiar el proyecto para la inserción laboral de los jóvenes del sur".

Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

Los discurso estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.

