9 de octubre de 2025
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Este jueves se llevará a cabo el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio de San Rafael. Estará el presidente Javier Milei.

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones, tal como ocurrió por primera vez el año pasado. Esta edición, comenzará con un desayuno con la disertación del economista Matías Surt. La edición 2025 tendrá como eje las perspectivas económicas y los desafíos de las pymes regionales.

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying.
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying
El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Las entradas están agotadas desde hace semanas (con un valor de 100 mil pesos), con lo que se espera fuerte presencia empresaria y política de toda la provincia.

La llegada del presidente fue confirmada el miércoles pasado. Estará acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, estará el gobernador Alfredo Cornejo y parte del gabinete provincial, además de intendentes.

En San Rafael se realizó el almuerzo de las Fuerzas Vivas.
Sobre el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael

El evento comenzará a las 9 en el Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”. Se espera que participen alrededor de 700 invitados, entre ellos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, socios y la comunidad sanrafaelina.

La edición 2025 del AFV cambiará su formato ya que por la mañana habrá un desayuno y una disertación sobre la coyuntura económica actual y futura en Argentina, del economista y máster en Economía, Matías Surt.

Surt es director y economista jefe de Invecq Consultora Económica, y docente de Macroeconomía y Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del CEMA.

Tras la disertación, tendrá lugar la tradicional recepción, y el posterior almuerzo con los discursos.

Este año, además del presidente de la CCIA, Gabriel Brega; y el gobernador, también hará uso de la palabra en el escenario el intendente de San Rafael, Omar Félix. Y del presidente Javier Milei.

Como en cada edición, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas será transmitido a través del canal que la CCIA tiene en YouTube. Asimismo, será difundido por diferentes medios locales, regionales y provinciales.

Por Cecilia Zabala
Por Cecilia Zabala
Por Celeste Funes