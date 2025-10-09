Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.

Este jueves se realizará el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael que cada año organiza la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 de octubre. Participará el presidente Javier Milei.

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones , tal como ocurrió por primera vez el año pasado. Esta edición, comenzará con un desayuno con la disertación del economista Matías Surt . La edición 2025 tendrá como eje las perspectivas económicas y los desafíos de las pymes regionales.

Las entradas están agotadas desde hace semanas (con un valor de 100 mil pesos) , con lo que se espera fuerte presencia empresaria y política de toda la provincia.

La llegada del presidente fue confirmada el miércoles pasado. Estará acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, estará el gobernador Alfredo Cornejo y parte del gabinete provincial, además de intendentes.

Sobre el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael

El evento comenzará a las 9 en el Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”. Se espera que participen alrededor de 700 invitados, entre ellos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, socios y la comunidad sanrafaelina.

La edición 2025 del AFV cambiará su formato ya que por la mañana habrá un desayuno y una disertación sobre la coyuntura económica actual y futura en Argentina, del economista y máster en Economía, Matías Surt.

Surt es director y economista jefe de Invecq Consultora Económica, y docente de Macroeconomía y Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del CEMA.

Tras la disertación, tendrá lugar la tradicional recepción, y el posterior almuerzo con los discursos.

Este año, además del presidente de la CCIA, Gabriel Brega; y el gobernador, también hará uso de la palabra en el escenario el intendente de San Rafael, Omar Félix. Y del presidente Javier Milei.

Como en cada edición, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas será transmitido a través del canal que la CCIA tiene en YouTube. Asimismo, será difundido por diferentes medios locales, regionales y provinciales.