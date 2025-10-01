1 de octubre de 2025
{}
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Lo confirmó el ministro de Defensa Luis Petri y será la segunda visita del presidente a la provincia. El líder libertario llegará el 9 de octubre y se mostrará en el Sur junto a Alfredo Cornejo.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"El presidente tiene muchísimas ganas de venir a Mendoza. Lo hablamos en (la gira la semana pasada por) Estados Unidos y me dijo que tenía ganas. Va a venir el 9 de octubre, al departamento de San Rafael", indicó el jefe de la cartera castrense, en una entrevista con Canal 7.

Ese día, en el Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”, se desarrollará el evento que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, con fuerte presencia política y empresarial/productiva, a la que se sumará —ni más ni menos— que la participación de Milei.

La propuesta fue elevada por el propio Cornejo a Casa Rosada y la recepción fue positiva. Se especulaba que el presidente se presentaría en el Gran Mendoza, pero finalmente se optó por el Sur provincial, en un contexto del cual participan las principales figuras políticas, productivas y sociales de la provincia.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visita Mendoza septiembre 2024
La segunda visita de Javier Milei a Mendoza

La llegada del Jefe de Estado a Mendoza será la segunda desde que fue ungido presidente. La primera se dio en septiembre de 2024, cuando fue convocado por el IAEF y brindó una charla sobre finanzas ante empresarios y dirigentes políticos.

En marzo de este año, época vendimial, estaba todo armado para una nueva visita, pero los planes se vieron frustrados por el destructivo temporal de Bahía Blanca, que motivó un operativo especial liderado por el propio Milei.

Más cerca en el tiempo, se especuló con una participación del presidente en los festejos del Día del Padre del pasado 24 de agosto, pero tal posibilidad fue descartada. Luego surgió el escándalo por los audios de Spagnuolo y el arribo volvió a enfriarse.

Sobre el Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025

La edición 2025 del AFV cambiará su formato ya que por la mañana habrá un desayuno y una disertación sobre la coyuntura económica actual y futura en Argentina, del economista y máster en Economía, Matías Surt.

Embed - SAN RAFAEL: ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS 2025

Surt es director y economista jefe de Invecq Consultora Económica, y docente de Macroeconomía y Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del CEMA.

Tras la disertación, tendrá lugar la tradicional recepción, y el posterior almuerzo con los discursos. Este año, además del presidente de la CCIA, Gabriel Brega, y el gobernador Cornejo, también hará uso de la palabra en el escenario el intendente de San Rafael, Omar Félix. Seguramente a las alocuciones se sume la del propio Milei.

