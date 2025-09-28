Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza

El economista y docente Raúl Mercau explicó cuál es la situación actual de las finanzas argentinas, marcada por la incertidumbre y la volatilidad de la moneda nacional frente al dólar . A su vez, hizo referencia a la matriz productiva de Mendoza, en comparación con el resto de Cuyo.

Desde la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires , la economía argentina perdió la estabilidad que había alcanzado. Durante la semana pasada, en la previa a la visita de Javier Milei a los Estados Unidos , el dólar escaló como también el Riesgo País.

"Evidentemente, lo que sucedió la semana pasada fue una crisis de confianza en la visión que tenían aquellos que tienen bonos, y eso se transmitió al mercado en general, acerca de la situación de poca acumulación de reservas por parte del Banco Central , frente a un escenario de pagos de deuda bastante abultados", explicó el economista en comunicación con Aconcagua Radio 90.1 .

Mercau remarcó que el próximo año la Argentina tiene que abonar 14.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) , que corresponden a la deuda que contrajo Mauricio Macri , y posteriormente, renegoció Alberto Fernández . A su vez, se le suman los intereses que acordó Milei. Por lo que en total, hay que pagar 17.000 millones de dólares.

Debido a esto, el gobierno levantó las retenciones al campo en busca de mayor flujo de dólares. La medida duró tres días para las cerealeras debido a que completaron el cupo establecido por el Ejecutivo, que era de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, la decisión recibió críticas del campo por el límite y lo poco que duró la ventana sin retenciones. La política solo continúa vigente para la carne.

A este monto de dinero que ingresó a partir de las retenciones cero, se le suma el dinero que podría aportar los Estados Unidos y así se alcanzarían los 17.000 millones de dólares que necesita la Argentina para abonar la deuda al FMI, de acuerdo a lo explicado por el economista.

"En definitiva, lo que significa es que hay plata, y eso hizo caer el Riesgo País, porque se recuperó la cotización de los bonos argentinos y también se desinfla el ataque especulativo respecto al dólar porque podía ser una señal de un abandono de la política de bandas cambiarias", mencionó.

Qué pasa en Mendoza frente a las decisiones económicas del país

Mercau también hizo referencia a la economía de la provincia de Mendoza frente a las decisiones del Ejecutivo nacional y su matriz productiva. "Si uno mira, por ejemplo, la evolución de la demanda de energía, la recaudación de Ingresos Brutos, las ventas en supermercados, y muchos indicadores de actividad, lo que dan son valores negativos", indicó.

El economista dijo que otro dato para tener en cuenta es que Mendoza tiene la tasa de desempleo más alta de Cuyo. "Es superior a la de San Luis y San Juan. Principalmente porque hay una población económicamente activa mayor. Otro dato significativo es que también muestra los salarios más bajos; San Luis tiene, en promedio, los salarios más altos, le sigue San Juan y debajo está Mendoza", explicó.

Según remarcó, la provincia necesita una modificación de la matriz productiva a largo plazo, como también mayores inversiones. "En síntesis, Mendoza no está mal, pero en términos relativos está un poco peor que el promedio nacional", expresó.

Las situaciones de las provincias de Cuyo son diversas debido a las particularidades de las matrices productivas. "Hay algunos datos significativos, por ejemplo, la mayor diferencia en el primer trimestre del 2025 de los salarios en San Luis se da en la agricultura y la ganadería. Ellos tienen algo de soja, que nosotros no tenemos, y además hay una ganadería con mucha más producción que nosotros", explicó.

Además, agregó: "En el caso de San Juan se da en la minería, donde más o menos los salarios del primer trimestre, en términos reales, son un 50% superiores en San Juan que en Mendoza. En definitiva, la diferencia salarial tiene que ver con componentes de la matriz productiva. Habrá que pensar a largo plazo si la de Mendoza tiene que cambiar".