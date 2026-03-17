17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 17 de marzo de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 17 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 17 de marzo de 2026

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

Este martes 17 de marzo de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.415 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.365.

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 16 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 16 de marzo de 2026
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 15 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 15 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 17 de marzo de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.405;
  • Para la venta a $1.425.
dólar-16-de-marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 17 de marzo de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.420,44 para la compra;
  • A $1.423,37 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.465,03 para la compra;
  • A $1.476,43 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.774,50 para la compra;
  • A $1.839,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 17 de marzo de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.550 para la compra;
  • En $1.650 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $652 para la compra;
  • A $1.534,36 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Vitivinicultura argentina: más exportaciones pero menos dólares por litro

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 14 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 13 de marzo de 2026

En busca de dólares: ¿Qué pasa con la cosecha gruesa 2026?

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de marzo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

Las Más Leídas

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

¡Imperdible! Estos son los descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza esta semana

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

Grave accidente vial en Maipú.

Maipú: chocó, volcó y el control de alcoholemia dio un número alarmante