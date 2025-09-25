Para granos y carnes

Malestar del campo por la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones

La Sociedad Rural cuestionó que el beneficio de retenciones cero a las exportaciones de granos durara solo tres días: el cupo de U$S7.000 millones se agotó en 72 horas.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, cuestionó la rapídez con la que se alcanzó el cupo para retenciones 0.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, cuestionó la rapídez con la que se alcanzó el cupo para retenciones 0.

Por Sitio Andino Política

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió a cuestionar la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones implementada por el gobierno de Javier Milei, como una de las medidas para contener la suba del dólar. Malestar del campo por la vuelta de los impuestos a las exportaciones.

El beneficio de retenciones 0% para granos y derivados, dispuesto por el Gobierno a través del decreto 682/2025, duró apenas tres días. Pino, manifestó su malestar por lo que consideró una “ventana demasiado corta” que dejó a muchos productores afuera de la posibilidad de aprovechar la medida.

Lee además
Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio
Lo anuncio ARCA

Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio
Javier Milei lanza su libro “La construcción del milagro” con un show musical.
Preparativos

Javier Milei lanza su libro "La construcción del milagro" con un show musical

La política de retenciones cero había sido presentada como una señal de apoyo al campo y a la agroindustria, sectores clave para el ingreso de divisas.

El anuncio oficial y la polémica en el sector

La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) informó que se alcanzó el cupo de U$S 7.000 millones fijado por el decreto y, en consecuencia, se dio de baja la opción de registración de nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo este beneficio. Desde ahora, vuelven a regir los niveles de retenciones previos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARCA_informa/status/1971005635295637722&partner=&hide_thread=false

El decreto establecía la eliminación de derechos de exportación hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta completar el tope de U$S7.000 millones, lo que ocurriera primero. El listado abarcaba productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de derivados como harinas, aceites, pellets y biodiesel. Más tarde, el decreto 685/2025 extendió la medida a la carne.

La medida fue recibida inicialmente con entusiasmo por el campo, pero la rapidez con que se agotó el cupo encendió críticas y dudas sobre quiénes pudieron realmente aprovecharla.

Críticas desde la Sociedad Rural

Sabíamos que los U$S7.000 millones se iban a alcanzar, pero no esperábamos que en 48 o 72 horas se cubriera todo. Nos sorprende y nos lleva a preguntarnos si ese beneficio llegó efectivamente a los productores”, señaló Nicolás Pino en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente ruralista advirtió que resulta “llamativo” el volumen de declaraciones juradas presentadas en tan poco tiempo: “Es importante tener información concreta sobre cómo se distribuyeron esos recursos. Muchos productores quedaron afuera de esta oportunidad que se prometía hasta octubre”.

“Realmente el ánimo nos duró poquito”, resumió el titular de la SRA, y planteó que el Gobierno debería haber extendido el beneficio hasta la fecha límite establecida, garantizando que más actores de la cadena pudieran acceder.

Los números del mercado

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que hasta el 24 de septiembre se habían registrado exportaciones por 11,47 millones de toneladas, equivalentes a U$S4.181 millones, lo que representaba un 59,7% del cupo. La entidad destacó que esa cifra duplicaba el récord anterior de agosto de 2018, cuando se anotaron 6 millones de toneladas en un solo día.

El caso más relevante fue el de la soja y sus subproductos, que por primera vez desde 2002 tuvieron retenciones cero. Sin embargo, el análisis de la BCR subraya que el tope oficial fue insuficiente frente a la magnitud de la mercadería pendiente de colocación.

“Al precio FOB de exportación vigente, el valor de trigo, maíz y soja (en poroto, harina y aceite) que resta vender al exterior asciende a U$S9.770 millones. El tope de U$S7.000 millones quedó corto frente al volumen de producción disponible”, explicó el informe.

Un alivio que duró poco

Con el cupo agotado, el esquema vuelve al régimen previo y reabre el debate sobre la necesidad de reglas claras y previsibilidad en materia de política agroexportadora. Para la Sociedad Rural y otras entidades del sector, el desafío ahora será obtener respuestas sobre el destino de los recursos generados y, sobre todo, garantizar que futuras medidas lleguen efectivamente al productor.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional

Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca

Se resolvió el caso del concejal de Godoy Cruz que busca la reelección y se oficializa la boleta

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cómo saber si soy presidente de mesa?

Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional.
Cónclave

Javier Milei se reúne con Netanyahu en Nueva York y cierra su agenda internacional

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Te Puede Interesar

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza.
Servicios

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Por Sitio Andino Política
El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Por Pablo Segura