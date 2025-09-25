Malestar del campo por la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, cuestionó la rapídez con la que se alcanzó el cupo para retenciones 0.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió a cuestionar la rapidez con que se agotó el cupo de retenciones cero a las exportaciones implementada por el gobierno de Javier Milei, como una de las medidas para contener la suba del dólar. Malestar del campo por la vuelta de los impuestos a las exportaciones .

El beneficio de retenciones 0% para granos y derivados, dispuesto por el Gobierno a través del decreto 682/2025, duró apenas tres días . Pino, manifestó su malestar por lo que consideró una “ventana demasiado corta” que dejó a muchos productores afuera de la posibilidad de aprovechar la medida.

Lo anuncio ARCA Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

La política de retenciones cero había sido presentada como una señal de apoyo al campo y a la agroindustria, sectores clave para el ingreso de divisas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) informó que se alcanzó el cupo de U$S 7.000 millones fijado por el decreto y, en consecuencia, se dio de baja la opción de registración de nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo este beneficio. Desde ahora, vuelven a regir los niveles de retenciones previos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARCA_informa/status/1971005635295637722&partner=&hide_thread=false Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones

Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el… pic.twitter.com/RKlFLlk7rq — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) September 25, 2025

El decreto establecía la eliminación de derechos de exportación hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta completar el tope de U$S7.000 millones, lo que ocurriera primero. El listado abarcaba productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de derivados como harinas, aceites, pellets y biodiesel. Más tarde, el decreto 685/2025 extendió la medida a la carne.

La medida fue recibida inicialmente con entusiasmo por el campo, pero la rapidez con que se agotó el cupo encendió críticas y dudas sobre quiénes pudieron realmente aprovecharla.

Críticas desde la Sociedad Rural

“Sabíamos que los U$S7.000 millones se iban a alcanzar, pero no esperábamos que en 48 o 72 horas se cubriera todo. Nos sorprende y nos lleva a preguntarnos si ese beneficio llegó efectivamente a los productores”, señaló Nicolás Pino en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente ruralista advirtió que resulta “llamativo” el volumen de declaraciones juradas presentadas en tan poco tiempo: “Es importante tener información concreta sobre cómo se distribuyeron esos recursos. Muchos productores quedaron afuera de esta oportunidad que se prometía hasta octubre”.

“Realmente el ánimo nos duró poquito”, resumió el titular de la SRA, y planteó que el Gobierno debería haber extendido el beneficio hasta la fecha límite establecida, garantizando que más actores de la cadena pudieran acceder.

Los números del mercado

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que hasta el 24 de septiembre se habían registrado exportaciones por 11,47 millones de toneladas, equivalentes a U$S4.181 millones, lo que representaba un 59,7% del cupo. La entidad destacó que esa cifra duplicaba el récord anterior de agosto de 2018, cuando se anotaron 6 millones de toneladas en un solo día.

El caso más relevante fue el de la soja y sus subproductos, que por primera vez desde 2002 tuvieron retenciones cero. Sin embargo, el análisis de la BCR subraya que el tope oficial fue insuficiente frente a la magnitud de la mercadería pendiente de colocación.

“Al precio FOB de exportación vigente, el valor de trigo, maíz y soja (en poroto, harina y aceite) que resta vender al exterior asciende a U$S9.770 millones. El tope de U$S7.000 millones quedó corto frente al volumen de producción disponible”, explicó el informe.

Un alivio que duró poco

Con el cupo agotado, el esquema vuelve al régimen previo y reabre el debate sobre la necesidad de reglas claras y previsibilidad en materia de política agroexportadora. Para la Sociedad Rural y otras entidades del sector, el desafío ahora será obtener respuestas sobre el destino de los recursos generados y, sobre todo, garantizar que futuras medidas lleguen efectivamente al productor.