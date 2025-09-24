MERCADO CAMBIARIO

Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei

Los mercados reaccionan positivamente: el dólar baja, los bonos mejoran y el riesgo país desciende frente a señales políticas internacionales.

Por Sitio Andino Economía

El mercado financiero continúa reaccionando de forma positiva tras la reunión y el abierto respaldo de Donald Trump a la gestión nacional de Javier Milei. En este contexto, el dólar mayorista sigue retrocediendo y hoy se ubica en $1.367 para la venta.

En este marco, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran subas superiores al 10%, los bonos operan al alza y el riesgo país descendió por debajo de los 900 puntos. El dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta.

Bonos y acciones en verde

Con este panorama, los ADRs escalan hasta un 13% en el inicio de la rueda. Las principales subas corresponden a Banco Superville (13,1%), Grupo Galicia (12,8%), Banco Macro (11,7%) y BBVA (11,6%).

El dólar oficial cotiza a $1.380 para la venta y $1.330 para la compra

El dólar oficial cotiza a $1.380 para la venta y $1.330 para la compra

En el mercado de bonos soberanos, se destacan los incrementos del Global 2029 (+2,2%), Global 2030 (+2,8%), Global 2035 (+5%), Global 2038 (+3,8%), Global 2041 (+3,4%) y Global 2046 (+2,9%).

Cotización del dólar paralelo y MEP

El dólar blue se compra a $1.385 y se vende a $1.405. El dólar MEP registra $1.384,76 en compra y $1.385,41 en venta. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza $1.396,81 para la compra y $1.401,85 para la venta.

El comportamiento de los distintos mercados refleja la expectativa generada tras el respaldo internacional, mientras los inversores continúan monitoreando de cerca la evolución del programa económico y las señales políticas que puedan influir en la estabilidad financiera del país/ Infobae y NA

