Volvió a su puesto de trabajo la docente de Tupungato que fue acusada injustamente

El caso de la docente de Tupungato acusada injustamente por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil, sigue generando repercusión . Luego de ser sobreseída por la Justicia de Mendoza , la mujer fue notificada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y restituida en su puesto de trabajo .

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron a Sitio Andino que la resolución oficial levanta la suspensión que pesaba sobre la docente e incluye la devolución de los salarios caídos correspondientes al período de suspensión.

Por otra parte, informaron que la suplencia que estaba cubriendo como vicedirectora fue dada de baja , por lo que ya no ocupa ese cargo. Además, manifestaron que no se aplicará la inhabilitación por un año , lo que significa que puede volver a tomar otra suplencia en el futuro si así lo desea .

Sin embargo, la docente expresó su descontento ante la situación actual. “Hoy, con gran alegría, volví a mi escuela y fui recibida con enormes muestras de cariño, pero sin saber qué función debo desempeñar”, afirmó a Sitio Andino.

La docente fue notificada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y restituida en su puesto de trabajo. Imagen de archivo

"Volví a la escuela, pero no me informan si vuelvo a mi cargo de maestra de grado o al cargo de vicedirectora. Nada de organización en el sistema educativo. Una pena", expresó.

La docente fue sobreseída de la causa

Luego de una ardua investigación judicial, la docente de Tupungato acusada de presunta distribución de material de abuso sexual infantil, fue sobreseída. La Justicia de Mendoza tomó la decisión el pasado miércoles al mediodía, durante una audiencia ágil en Valle de Uco.

El juez Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de la docente de 52 años de una escuela del departamento de Tupungato. Según fuentes judiciales, la mujer iniciaría acciones legales contra la Justicia, ya que considera que el fiscal del caso, Javier Fossaroli, no actuó correctamente durante el procedimiento de su detención.

Comisaria 20 tupungato El juez Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de la docente de 52 años

Sin embargo, fue el propio fiscal Fossaroli quien solicitó el cierre de la investigación, al confirmarse que fue la nieta de la docente quien utilizó el teléfono —que estaba en desuso— para grabar el video. En Cámara Gesell, la niña declaró que ella misma había grabado el contenido porque había visto a otras chicas mayores realizar grabaciones similares y luego intentó subirlo a YouTube.

Debido a esta acción, Google activó de inmediato una alerta internacional, al detectar que desde un domicilio en Tupungato se intentaba subir un video con contenido sexual de una menor, lo que motivó el aviso a la Justicia local y el inicio de la investigación.