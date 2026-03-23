Un camionero ebrio realizó una maniobra peligrosa y chocó en Ruta 7: cuánto dio el test

El choque entre camiones se registró en Luján de Cuyo, durante la tarde del domingo. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un camionero con alcoholemia positiva protagonizó un accidente vial en Luján de Cuyo durante la tarde del domingo. El hecho tuvo lugar en una zona de alto tránsito, en la intersección entre las rutas nacionales 7 y 40.

El siniestro ocurrió cerca de las 17.14, donde dos camiones Volvo se vieron involucrados en una colisión. Según la información oficial, uno de los conductores intentó realizar una maniobra de sobrepaso y terminó impactando contra el segundo rodado, el cual se encontraba detenido.

conductor detenido por alcoholemia positiva 23 03 2026 Las autoridades labraron las actas contravencionales correspondientes al conductor alcoholizado. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Cuánto alcohol en sangre tenía el conductor que ocasionó el siniestro en Ruta 7 De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conductor del primer camión, un hombre de 30 años, intentó sobrepasar al segundo vehículo, que estaba estacionado, pero por causas que aún se investigan, lo colisionó en la parte trasera. El otro chofer, de 42 años, no presentaba alcohol en sangre al momento del control.

Tras el choque, intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue positivo por 2,32 g/L, un nivel tan elevado que derivó en la inmediata actuación contravencional.

Como consecuencia, las autoridades avanzaron con el procedimiento correspondiente por conducción bajo los efectos del alcohol, una infracción grave con multas millonarias, arrestos de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir si se supera 1 g/L en sangre.