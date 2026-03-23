23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Boliche

Celebraba una noticia familiar y fue víctima de un crimen en un boliche: quién era Alexis Rogers

Cuatro patovicas fueron detenidos tras la violenta muerte del hombre. La Justicia investiga una posible asfixia durante el ataque en el boliche.

Alexis Oscar Rogers, el hombre que murió en la puerta del boliche Sutton.

Alexis Oscar Rogers, el hombre que murió en la puerta del boliche Sutton.

Por Sitio Andino Policiales

Otro episodio de violencia en boliches terminó en tragedia con la muerte de un hombre en Buenos Aires. El asesinato de Alexis Rogers involucra a cuatro patovicas detenidos y puso —nuevamente— en discusión el uso de la fuerza por parte de la seguridad privada. ¿Quién era la víctima y por qué había decidido salir la madrugada del domingo?

Salió a festejar y murió en la puerta del boliche: el brutal caso que conmociona

Según la reconstrucción de los hechos, la víctima de 50 años había salido a celebrar un momento especial: el reciente nacimiento de su nieto, lo que agrega un fuerte componente emocional al caso. Rogers se desempeñaba como técnico escénico y era parte activa del ámbito cultural, lo que motivó mensajes de despedida y dolor por parte de sus colegas.

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Principalmente desde el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), quienes expresaron su pesar a través de redes sociales y destacaron su compromiso con el sector. “Nos vimos en la última votación. Aún nos cuesta creer tu partida”, señalaron en un comunicado.

alexis oscar rogers sutton posteo instagram

Y agregaron: “Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen”. En su dolor, también revelaron que, este año, Rogers les envió “su diploma de finalización del secundario porque querías esforzarte y avanzar”.

Entre los comentarios del posteo, no faltaron los de familiares y conocidos de la víctima. “¡Cómo te vamos a extrañar, viejo querido! Me dejas un vacío enorme pero voy a seguir por vos, luchando para que se haga justicia y que tu muerte no quede en vano. Te amo“, escribió Naiara Rogers.

agresión entre patovicas y un hombre en boliche sutton termina en muerte 1
Las autoridades determinaron clausurar el local bailable mientras se desarrolla la causa, que continúa bajo análisis de la Justicia.

Las autoridades determinaron clausurar el local bailable mientras se desarrolla la causa, que continúa bajo análisis de la Justicia.

Si alguien supo de sacrificios, luchas y triunfos, fuiste vos amigo. Lo dice quien te conoce desde que éramos niños solos y desamparados. Hoy, adultos y triunfadores de la vida, me toca despedirte con una sonrisa de alegría y tristeza”, sumó otra usuaria.

Investigan un crimen en el boliche de San Miguel: cómo fueron los hechos

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el boliche Sutton, ubicado en la provincia de Buenos Aires, cuando Rogers intentó ingresar al local. De acuerdo a la información disponible, el acceso le fue negado debido a que el establecimiento estaba cerrando, lo que desencadenó una discusión con los patovicas en la puerta del lugar.

La situación escaló rápidamente y derivó en una violenta pelea en la vía pública. Testigos y registros de cámaras de seguridad indican que el hombre fue golpeado por patovicas, y en medio del forcejeo, uno de los implicados lo habría reducido mediante una maniobra de asfixia.

agresión entre patovicas y un hombre en boliche sutton termina en muerte
El lugar donde fue golpeado el hombre que quería ingresar al boliche Sutton, en la provincia de Buenos Aires.

El lugar donde fue golpeado el hombre que quería ingresar al boliche Sutton, en la provincia de Buenos Aires.

El informe preliminar forense determinó que la causa de muerte podría haber sido asfixia mecánica, lo que motivó la inmediata intervención judicial. Como resultado, fueron detenidos cuatro hombres de 22, 36, 49 y 50 años y se avanza en la investigación para esclarecer responsabilidades.

La clausura del local bailable forma parte de las primeras medidas adoptadas mientras se desarrolla la causa, que continúa bajo análisis de la Justicia.

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