22 de marzo de 2026
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Boliche

Detuvieron a cuatro patovicas por la violenta muerte de un hombre en un boliche: qué ocurrió

La víctima intentó ingresar al local cuando estaba cerrando y se desató una discusión. La causa fue caratulada como homicidio y la investigación sigue en curso.

Noche fatal: una discusión en un boliche terminó en tragedia

Noche fatal: una discusión en un boliche terminó en tragedia

Por Celeste Funes

La muerte de un hombre de 51 años tras un confuso y violento episodio en un boliche generó conmoción en las últimas horas. Cuatro patovicas fueron detenidos, acusados de haber participado en la agresión, mientras avanza una investigación por homicidio que busca esclarecer lo ocurrido.

Homicidio de un hombre en un boliche: qué se sabe del hecho

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, quien había llegado al lugar acompañado por otras personas, entre ellas su hijo, considerado un testigo clave. Según la reconstrucción inicial, el hombre intentó ingresar al boliche Sutton, ubicado en la zona de Bella Vista, cuando el local ya se encontraba cerrando, lo que derivó en una discusión con el personal de seguridad.

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De acuerdo a los testimonios recabados, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física en la vía pública, señala el medio Ámbito. En ese contexto, Rogers se enfrentó a golpes con uno de los empleados de seguridad, pero luego intervinieron otros patovicas que intentaron reducirlo, lo que agravó la violencia del episodio.

agresión entre patovicas y un hombre en boliche sutton termina en muerte
El lugar donde fue golpeado el hombre que quería ingresar al boliche Sutton, en la provincia de Buenos Aires.

El lugar donde fue golpeado el hombre que quería ingresar al boliche Sutton, en la provincia de Buenos Aires.

Los investigadores sostienen que, durante el forcejeo, el hombre habría sido sometido a una maniobra que comprometió su respiración, lo que podría haber derivado en su fallecimiento. Una evaluación preliminar indica que la causa de muerte podría estar vinculada a una asfixia mecánica, aunque este punto será confirmado tras el resultado de la autopsia, ya ordenada por la fiscalía.

Boliche Sutton: qué medidas toman las autoridades para continuar con la investigación

El hecho fue parcialmente registrado por cámaras de seguridad y varios testigos aportaron datos relevantes para reconstruir la secuencia. En base a estas pruebas, la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, ordenó la detención de cuatro sospechosos, quienes serán indagados para determinar su grado de participación en el hecho.

Tras lo ocurrido, el boliche fue clausurado de manera preventiva por la Municipalidad de San Miguel, que además aportó imágenes de las cámaras de seguridad públicas instaladas en la zona. Durante el procedimiento, también se secuestraron teléfonos celulares y equipos de grabación, que serán sometidos a peritajes.

La investigación continúa en curso y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de las pruebas. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre los controles en locales nocturnos y el accionar del personal de seguridad privada en situaciones de conflicto.

Hace menos de una semana, se registró otro hecho de violencia en inmediaciones de un boliche. En esta ocasión, tuvo lugar en el departamento de Maipú, en Mendoza, donde un joven de 19 años terminó inconsciente tras ser salvajemente golpeado por otro chico.

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