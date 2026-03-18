18 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Agresión

Un adolescente quedó inconsciente tras recibir una brutal agresión a la salida de un boliche en Maipú

El episodio ocurrió a la salida de un boliche y quedó registrado en un video. La víctima tiene 19 años y sufrió graves lesiones. La palabra de su padre.

El joven está internado y su estado de salud es grave

El joven está internado y su estado de salud es grave

 Por Carla Canizzaro

La violencia a la salida de boliches vuelve a encender las alarmas en Mendoza. Lo que comenzó como una discusión menor durante la madrugada del sábado, terminó con un joven de 19 años inconsciente tras una fuerte agresión. Por estas horas, está internado y su estado de salud es grave.

El hecho ocurrió a la salida de un reconocido boliche ubicado en calle Paso y Acceso Sur, en Maipú. Según relataron los protagonistas, la situación comenzó dentro del lugar, cuando tres chicos molestaron a la novia de un amigo de la víctima. En medio de la situación, la joven se sintió incómoda y él intervino para frenarlos.

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Esto generó un cruce verbal fuera del boliche, situación que rápidamente escaló con empujones y golpes. En medio del caos, el joven intentó intervenir para disuadir el conflicto y dar por terminada la noche. Pero no tuvo tiempo de reaccionar: recibió un golpe inesperado que lo dejó inconsciente de inmediato, tendido en el suelo.

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Todo quedó filmado

El episodio, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, fue registrado por varios celulares. En las imágenes se observa con claridad cómo el joven no adopta una actitud agresiva, sino que intenta separar a los involucrados.

El video, que ya circula en redes sociales, vuelve a poner en discusión el rol de quienes presencian estos hechos: testigos que filman, pero no intervienen, en un contexto donde la violencia escala en segundos.

Además, los amigos del joven que presenciaron el episodio detallaron que la seguridad del boliche y la Policía presente no actuaron en ningún momento, y los agresores se fueron del lugar. En la misma línea, afirmaron que recibió atención médica y, en una primera instancia, los médicos informaron que existe riesgo de pérdida de visión en su ojo.

El duro testimonio del padre del joven

En las últimas horas, el padre del joven brindó detalles a Sitio Andino sobre su evolución y la gravedad de las lesiones: "Mi hijo ahora está un poco mejor, pero tiene mucha inflamación. El cirujano que lo iba a intervenir en el ojo no pudo hacerlo porque presenta fracturas en el maxilar y en el pómulo, además de derrames y hematomas", explicó.

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El hecho ocurrió a la salida de un reconocido boliche ubicado en calle Paso y Acceso Sur, en Maipú

El hecho ocurrió a la salida de un reconocido boliche ubicado en calle Paso y Acceso Sur, en Maipú

Según indicó, el cuadro obligó a suspender una intervención quirúrgica inmediata: "Va a tener que hacer reposo absoluto hasta el martes de la semana que viene, cuando lo vuelvan a evaluar y haya bajado la inflamación".

Visiblemente afectado, también expresó su conmoción por lo ocurrido: "¿Qué más decir del video? El nivel de agresión… no sé cómo llamarlo, si animalismo. Es agregar más de lo que ya se ve".

El caso reabre un debate que la sociedad argentina no logra saldar. Otros casos similares en Mendoza y en el país, específicamente la muerte de Fernando Báez Sosa generó una fuerte condena social y un aparente cambio de conciencia colectiva. Sin embargo, episodios como el ocurrido en Maipú evidencian que ese impacto no fue suficiente.

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