16 de marzo de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE lanza cursos de Chino Mandarín para docentes a bajo costo

La Dirección General de Escuelas abrió inscripciones para el curso de Chino Mandarín. Por convenio con el Instituto Confucio, hay becas del 50% para docentes.

La DGE lanza cursos de Chino Mandarín para docentes a bajo costo.

La DGE lanza cursos de Chino Mandarín para docentes a bajo costo.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas anunció la apertura de las inscripciones para el curso presencial de Chino Mandarín Nivel 1, destinado específicamente a docentes de la provincia de Mendoza. La iniciativa busca no solo la enseñanza del idioma, sino también el acercamiento a la cultura del gigante asiático como parte de una estrategia de capacitación continua.

El programa se desarrolla en el marco de la cooperación educativa establecida durante los últimos años con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso. Gracias a este acuerdo, los profesionales de la educación interesados en cursar contarán con una beca del 50%, lo que reduce el costo de la cuota a $10.000 mensuales.

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DGE lanza curso de Chino Mandarín para docentes, con descuentos especiales.

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DGE: detalles del cursado

Las clases tienen una duración de una hora y media y se dictarán una vez por semana en la Ciudad de Mendoza (el lugar específico será comunicado a los inscriptos a la brevedad). El ciclo lectivo comenzará en abril y se extenderá hasta noviembre, ofreciendo dos opciones de cursado:

El plazo para anotarse vence el próximo 25 de marzo. Los interesados deben realizar el registro de manera virtual a través del enlace oficial bit.ly/chinonivel1_dge o escaneando el código QR disponible en la folletería de la campaña.

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Los docentes tienen tiempo para inscribirse hasta este 25 de marzo.

Los docentes tienen tiempo para inscribirse hasta este 25 de marzo.

Este programa es la continuación de una política de integración que ya ha beneficiado a más de 220 alumnos y docentes en ciclos anteriores. La relevancia de esta formación se apoya en las recientes misiones educativas donde funcionarios y directivos locales visitaron China para conocer metodologías pedagógicas avanzadas y aplicarlas en el sistema educativo mendocino.

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Preguntas para tener en cuenta sobre el curso 2026

¿Quiénes pueden inscribirse y qué beneficio tienen?

El curso está destinado a docentes de Mendoza, quienes cuentan con una beca del 50% otorgada por la DGE. Con este beneficio, la cuota mensual queda en $10.000.

¿Cómo es la modalidad de cursado y qué horarios hay?

Las clases son presenciales en la Ciudad de Mendoza, con una duración de 90 minutos, una vez por semana. Se puede elegir entre los martes o jueves de 18.30 a 20, comenzando la segunda semana de abril.

¿Hasta cuándo hay tiempo y dónde se realiza la inscripción?

El plazo máximo para anotarse es el 25 de marzo. Los interesados deben completar el formulario digital en el enlace oficial bit.ly/chinonivel1_dge o escanear el código QR del flyer.

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