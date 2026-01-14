Mendoza ampliará la enseñanza de chino mandarín y sumaría idiomas a plataformas digitales

Tras una experiencia piloto que dejó resultados positivos durante 2025, el Gobierno de Mendoza ampliará este año la enseñanza de chino mandarín en escuelas secundarias de la provincia. Así lo confirmó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, en comunicación con Aconcagua Radio 90.1 , y destacó el alto interés de estudiantes y docentes por aprender el idioma y anticipó que el programa llegará a nuevos departamentos y duplicará los cupos disponibles.

Durante el año pasado, las clases de chino mandarín se dictaron como talleres extracurriculares en tres escuelas del Gran Mendoza , en el marco de un convenio con el gobierno de China, la Universidad del Congreso y el Instituto Confucio . Más de 90 estudiantes rindieron los exámenes finales con resultados satisfactorios y 12 docentes también completaron instancias de capacitación.

“Los talleres no eran obligatorios y los cupos se cubrieron rápidamente. Incluso después de cerradas las inscripciones siguieron llegando consultas”, señaló el ministro, y explicó que esa demanda motivó la decisión de ampliar la propuesta durante 2026. El programa prevé llegar a más establecimientos y abrir nuevas sedes en San Rafael y Luján de Cuyo , además de duplicar la cantidad de estudiantes que podrán acceder de manera gratuita.

García Zalazar subrayó que el aprendizaje de idiomas no solo aporta desde lo cultural, sino que abre oportunidades laborales a futuro. En ese sentido, remarcó el creciente vínculo comercial entre Mendoza y China, tanto por la exportación de productos locales como por la llegada de inversiones chinas a la provincia. “Los jóvenes ven esa posibilidad laboral y empiezan a interesarse desde temprana edad”, afirmó.

En paralelo, el Ministerio de Educación avanza en el fortalecimiento del inglés en el sistema educativo. Desde 2025 se incorporó la plataforma digital “Cumbre” en todas las escuelas secundarias y en séptimo grado de primaria, una herramienta gratuita que permite reforzar el aprendizaje con apoyo tecnológico y prácticas desde el hogar. Para este año, la iniciativa continuará y podría ampliarse progresivamente al resto de los grados de la primaria.

Además, el gobierno provincial trabaja en convenios con las embajadas de Alemania, Francia y Brasil para incorporar otros idiomas, como alemán, francés y portugués, a través de plataformas educativas adaptadas a los contenidos de Mendoza.

Tarea para el verano: fortalecer el hábito de la lectura

El ministro se refirió a las propuestas de lectura para el verano, disponibles en la Biblioteca Digital de la Dirección General de Escuelas. Actualmente, el portal educativo ofrece más de 250 títulos para adultos y más de 50 para niños y jóvenes. Entre las lecturas recomendadas para adolescentes este verano se encuentran:

La guerra de los mundos, de H. G. Wells,

Frankenstein, de Mary Shelley,

Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.

Todas las obras están bajo acceso gratuito y versiones cinematográficas que invitan al debate comparativo.

Biblioteca digital lectura libros DGE Los estudiantes tienen la posibilidad de reforzar la lectura durante el verano. Prensa Gobierno de Mendoza

Próximos objetivos para mejorar la educación

De cara al inicio del ciclo lectivo, previsto para el 25 de febrero, García Zalazar indicó que se están realizando tareas de pintura, mantenimiento y refacción en más de 500 escuelas de la provincia. También anticipó un 2026 con incorporación de nuevas tecnologías, evaluaciones nacionales e internacionales y la continuidad de los planes provinciales de alfabetización y matemáticas.

Finalmente, el funcionario se refirió al impacto de la baja natalidad en el sistema educativo. Según datos oficiales, Mendoza pasó de registrar entre 30.000 y 32.000 nacimientos anuales hace 15 años, a menos de 14.000 en 2025. Para enfrentar la caída en la matrícula, el gobierno provincial amplía la cobertura educativa con la apertura de salas de 3 años —más de 240 ya en funcionamiento— y la extensión de la jornada escolar en primaria, con el objetivo de sostener la oferta educativa y el empleo docente.