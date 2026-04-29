PAMI reconoció una deuda de más de $1.500 millones a hospitales públicos de Mendoza.

Convenios directos: la posibilidad de que los hospitales públicos firmen acuerdos directamente con el PAMI, eliminando la intermediación de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Plataforma digital: la implementación de un circuito íntegramente digital para la facturación, auditoría y pago, lo que ha comenzado a reducir los niveles de endeudamiento.

Reducción de plazos: el objetivo es cumplir con la cancelación de facturas dentro de los 60 días corridos posteriores a su presentación, tal como marca la normativa de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.

La regularización de estos fondos es vital para los hospitales mendocinos, que en muchos departamentos del interior son los únicos prestadores con capacidad para atender la complejidad médica que requiere la población de jubilados y pensionados.