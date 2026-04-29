PAMI reconoció una deuda de más de $1.500 millones a hospitales públicos de Mendoza.

El Gobierno nacional oficializó, en el último informe de gestión que presenta Manuel Adorni en el Congreso, que PAMI tiene una deuda de $1.512.630.974,38 con los hospitales públicos de Mendoza. Según los datos oficiales, la provincia es la cuarta más afectada del país. La mora se atribuye a fallas administrativas y falta de declaraciones juradas.
PAMI reconoció una deuda millonaria con los hospitales públicos de Mendoza.
Foto: Cristian Lozano
PAMI justificó las razones del atraso
En su descargo oficial, el PAMI explicó que gran parte de esta deuda acumulada con Mendoza y otras jurisdicciones se debe a la falta de cumplimiento de requisitos administrativos por parte de los hospitales. Específicamente, se señaló que para cancelar facturas con una antigüedad mayor a 60 días, los centros de salud deben presentar una declaración jurada que garantice que no han iniciado reclamos judiciales o administrativos paralelos.
Según el informe, la omisión de este documento impide al organismo avanzar con los pagos sin el riesgo de incurrir en una duplicación de las acreencias.
consulta medico pami
PAMI explicó que gran parte de esta deuda acumulada se debe a la falta de cumplimiento de requisitos administrativos por parte de los hospitales.
Un nuevo esquema digital para regularizar pagos
Ante la consulta sobre cómo se garantizará la previsibilidad financiera para los municipios y provincias que sostienen la atención de los afiliados, el Ejecutivo destacó la vigencia del Decreto N° 172/2024. Este cambio normativo busca modernizar el sistema a través de:
Convenios directos: la posibilidad de que los hospitales públicos firmen acuerdos directamente con el PAMI, eliminando la intermediación de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Plataforma digital: la implementación de un circuito íntegramente digital para la facturación, auditoría y pago, lo que ha comenzado a reducir los niveles de endeudamiento.
Reducción de plazos: el objetivo es cumplir con la cancelación de facturas dentro de los 60 días corridos posteriores a su presentación, tal como marca la normativa de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.
La regularización de estos fondos es vital para los hospitales mendocinos, que en muchos departamentos del interior son los únicos prestadores con capacidad para atender la complejidad médica que requiere la población de jubilados y pensionados.