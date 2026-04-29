29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
PAMI

PAMI reconoció una deuda de más de $1.500 millones a hospitales públicos de Mendoza

Según el último informe de gestión del Gobierno nacional, Mendoza se ubica como la cuarta jurisdicción del país con mayor saldo pendiente por parte de PAMI.

PAMI reconoció una deuda de más de $1.500 millones a hospitales públicos de Mendoza.

PAMI reconoció una deuda de más de $1.500 millones a hospitales públicos de Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

El Gobierno nacional oficializó, en el último informe de gestión que presenta Manuel Adorni en el Congreso, que PAMI tiene una deuda de $1.512.630.974,38 con los hospitales públicos de Mendoza. Según los datos oficiales, la provincia es la cuarta más afectada del país. La mora se atribuye a fallas administrativas y falta de declaraciones juradas.

Lee además
Donación del Rotary Club Malargüe video

Malargüe avanza en salud con apoyo de la comunidad organizada
Golpe al bolsillo: la RTO subió un 25% en Mendoza y se prevén aumentos para julio y octubre.

La RTO en Mendoza subió un 25% y se vienen nuevos aumentos
Hospital Central, Guardia, atención, urgencias, médicos
PAMI reconoció una deuda millonaria con los hospitales públicos de Mendoza.

PAMI reconoció una deuda millonaria con los hospitales públicos de Mendoza.

PAMI justificó las razones del atraso

En su descargo oficial, el PAMI explicó que gran parte de esta deuda acumulada con Mendoza y otras jurisdicciones se debe a la falta de cumplimiento de requisitos administrativos por parte de los hospitales. Específicamente, se señaló que para cancelar facturas con una antigüedad mayor a 60 días, los centros de salud deben presentar una declaración jurada que garantice que no han iniciado reclamos judiciales o administrativos paralelos.

Según el informe, la omisión de este documento impide al organismo avanzar con los pagos sin el riesgo de incurrir en una duplicación de las acreencias.

consulta medico pami
PAMI explicó que gran parte de esta deuda acumulada se debe a la falta de cumplimiento de requisitos administrativos por parte de los hospitales.

PAMI explicó que gran parte de esta deuda acumulada se debe a la falta de cumplimiento de requisitos administrativos por parte de los hospitales.

Un nuevo esquema digital para regularizar pagos

Ante la consulta sobre cómo se garantizará la previsibilidad financiera para los municipios y provincias que sostienen la atención de los afiliados, el Ejecutivo destacó la vigencia del Decreto N° 172/2024. Este cambio normativo busca modernizar el sistema a través de:

  • Convenios directos: la posibilidad de que los hospitales públicos firmen acuerdos directamente con el PAMI, eliminando la intermediación de la Superintendencia de Servicios de Salud.

  • Plataforma digital: la implementación de un circuito íntegramente digital para la facturación, auditoría y pago, lo que ha comenzado a reducir los niveles de endeudamiento.

  • Reducción de plazos: el objetivo es cumplir con la cancelación de facturas dentro de los 60 días corridos posteriores a su presentación, tal como marca la normativa de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.

    La regularización de estos fondos es vital para los hospitales mendocinos, que en muchos departamentos del interior son los únicos prestadores con capacidad para atender la complejidad médica que requiere la población de jubilados y pensionados.

Temas
Seguí leyendo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 29 de abril de 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

El 29 de abril no es casual: la verdadera historia del Día del Animal

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 29 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 29 de abril

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 29 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

Las Más Leídas

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto video

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas