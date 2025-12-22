22 de diciembre de 2025
El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios

En diálogo con Aconcagua Radio, Tadeo García Zalazar habló realizó un balance de su gestión en el Ministerio de Educación. Aquí, la nota completa.

Tadeo García Zalazar en Aconcagua Radio: “Estamos cerca de universalizar la sala de 3 años”.

    • Foto: Yemel Fil
     Por Aconcagua Radio

    En diálogo con Aconcagua Radio, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Tadeo García Zalazar, realizó un balance de su gestión 2025, destacando avances estructurales en el sistema educativo de la provincia.

    Balance de Educación 2025: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios

    Uno de los puntos más relevantes fue la apertura de más de 180 salas de 3 años, un paso clave hacia la universalización de la educación inicial. Remarcó que la alfabetización temprana mejora las trayectorias educativas futuras y señaló que Mendoza podría avanzar hacia la obligatoriedad de la sala de 3 en los próximos dos años, favorecida también por la baja en la natalidad.

    En primaria y secundaria, subrayó mejoras en fluidez y comprensión lectora, con una reducción de los niveles críticos del 30% al 20%, producto de una estrategia sostenida que involucra a escuelas y familias. En matemática, indicó que se logró revertir una tendencia negativa reflejada en pruebas estandarizadas, gracias a la capacitación docente, el uso de plataformas educativas y la incorporación de aulas digitales móviles con equipamiento tecnológico y contenidos alineados a la currícula provincial.

    Por último, abordó la formación en oficios y la educación para adultos como ejes estratégicos, así como la pérdida de financiamiento educativo nacional. Aseguró que la provincia sostiene programas clave y que, durante la participación del gobernador Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo, se presentó un proyecto para recuperar fondos destinados a infraestructura, tecnología e incentivos docentes.

    Entrevista en Aconcagua Radio:

    Escuchá la entrevista completa a Tadeo García Zalazar y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

    Embed

