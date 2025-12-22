22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Entrevista

Manuel Vilapriño en Aconcagua Radio: "El suicidio es la punta del iceberg de una problemática más profunda"

En diálogo con Aconcagua Radio, el director de Salud Mental Manuel Vilapriño habló acerca del suicidio y las cifras récord en Argentina. Aquí, la nota completa.

Manuel Vilapriño en Aconcagua Radio: “La salud mental dejó de poder esconderse debajo de la alfombra”.

Manuel Vilapriño en Aconcagua Radio: “La salud mental dejó de poder esconderse debajo de la alfombra”.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

El suicidio alcanzó cifras récord en la Argentina, con un promedio de una muerte cada dos horas y una tasa que supera la media mundial. En Mendoza, la situación también genera alarma. En diálogo con Aconcagua Radio, Manuel Vilapriño, director de Salud Mental y Consumos Problemáticos, analizó la evolución de los datos y advirtió sobre la gravedad del fenómeno.

En 2023 la provincia registró 207 suicidios, lo que ubicó a Mendoza como la quinta provincia con mayor cantidad de casos del país. Aunque el número total fue levemente inferior al de 2022, la tasa por cada 100 mil habitantes se mantiene por encima del promedio nacional. En tanto, los datos parciales de 2024 indicaban 191 suicidios, con un aumento respecto al año anterior.

Lee además
González Perejamo en Aconcagua Radio: Los precios de Chile hay que buscarlos en la web
ENTREVISTA

González Perejamo en Aconcagua Radio: "Los precios de Chile hay que buscarlos en la web"
En Mendoza, algunos padres llevaron la pasión por Boca hasta el nombre de sus hijos. Imagen generada con IA.
¿no será mucho?

Xeneize, al DNI: estos padres de Mendoza eligieron ese nombre para sus hijos
salud mental.jpg
Alerta por el aumento de suicidios y la crisis en salud mental.

Alerta por el aumento de suicidios y la crisis en salud mental.

Ante este panorama, Vilapriño explicó que los datos definitivos actuales requieren tiempo, ya que “el suicidio consumado tiene todo un proceso de validación que se termina de elaborar con el año vencido”. En ese marco, aclaró que si bien a mitad de 2025 se observaba un descenso interanual, “es muy relativo, porque el dato duro se procesa recién al finalizar el año”.

Suicidio y pospandemia: una problemática que preocupa

El funcionario remarcó que el suicidio “es un epifenómeno, la punta del iceberg” y sostuvo que “no existe la enfermedad suicida; es un fenómeno multifactorial que cristaliza una serie de eventos que la persona viene atravesando”. Además, señaló un incremento sostenido de los problemas de salud mental tras la pandemia, aunque advirtió que la tendencia ya se registraba desde años anteriores.

También destacó avances en el registro de datos y en el abordaje territorial, con equipos de posvención en todos los departamentos. “No esconder el dato es clave, porque habla de una problemática muy grave que la sociedad tiene que conocer”, afirmó, y subrayó la necesidad de un abordaje comunitario e intersectorial para enfrentar una realidad que, aseguró, “nos puede tocar a cualquiera”.

Entrevista en Aconcagua Radio:

Escuchá la entrevista completa a Manuel Vilapriño y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
González Perejamo en Aconcagua Radio: Los precios de Chile hay que buscarlos en la web
ENTREVISTA

González Perejamo en Aconcagua Radio: "Los precios de Chile hay que buscarlos en la web"

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

Te Puede Interesar

Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena Estadio Cerrado bajo gestión privada
Avanza la privatización

Cuántos eventos por año prevé el Gobierno que se podrán realizar en el Aconcagua Arena bajo gestión privada

Por Florencia Martinez del Rio
Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza.
Prevención

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Con las fiestas, una lluvia de promociones activa los centros comerciales de Mendoza
A TENER EN CUENTA

Con las fiestas, una lluvia de promociones activa los centros comerciales de Mendoza

Por Soledad Maturano