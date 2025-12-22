Manuel Vilapriño en Aconcagua Radio: "El suicidio es la punta del iceberg de una problemática más profunda"

Manuel Vilapriño en Aconcagua Radio: “La salud mental dejó de poder esconderse debajo de la alfombra”. Foto: Cristian Lozano

Por Aconcagua Radio







El suicidio alcanzó cifras récord en la Argentina, con un promedio de una muerte cada dos horas y una tasa que supera la media mundial. En Mendoza, la situación también genera alarma. En diálogo con Aconcagua Radio, Manuel Vilapriño, director de Salud Mental y Consumos Problemáticos, analizó la evolución de los datos y advirtió sobre la gravedad del fenómeno.

En 2023 la provincia registró 207 suicidios, lo que ubicó a Mendoza como la quinta provincia con mayor cantidad de casos del país. Aunque el número total fue levemente inferior al de 2022, la tasa por cada 100 mil habitantes se mantiene por encima del promedio nacional. En tanto, los datos parciales de 2024 indicaban 191 suicidios, con un aumento respecto al año anterior.

salud mental.jpg Alerta por el aumento de suicidios y la crisis en salud mental. Ante este panorama, Vilapriño explicó que los datos definitivos actuales requieren tiempo, ya que “el suicidio consumado tiene todo un proceso de validación que se termina de elaborar con el año vencido”. En ese marco, aclaró que si bien a mitad de 2025 se observaba un descenso interanual, “es muy relativo, porque el dato duro se procesa recién al finalizar el año”.

Suicidio y pospandemia: una problemática que preocupa El funcionario remarcó que el suicidio “es un epifenómeno, la punta del iceberg” y sostuvo que “no existe la enfermedad suicida; es un fenómeno multifactorial que cristaliza una serie de eventos que la persona viene atravesando”. Además, señaló un incremento sostenido de los problemas de salud mental tras la pandemia, aunque advirtió que la tendencia ya se registraba desde años anteriores.

También destacó avances en el registro de datos y en el abordaje territorial, con equipos de posvención en todos los departamentos. “No esconder el dato es clave, porque habla de una problemática muy grave que la sociedad tiene que conocer”, afirmó, y subrayó la necesidad de un abordaje comunitario e intersectorial para enfrentar una realidad que, aseguró, “nos puede tocar a cualquiera”. Entrevista en Aconcagua Radio: Escuchá la entrevista completa a Manuel Vilapriño y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com Embed

