Tras cuatro años, Valeria Lynch vuelve a Mendoza con un show lleno de clásicos y sorpresas

Con una carrera que atraviesa generaciones y un repertorio que forma parte del ADN de la música argentina , Valeria Lynch regresa a Mendoza con un espectáculo que promete emoción, clásicos renovados y nuevas canciones . La artista se presentará con un show que combina su historia, su presente y una conexión intacta con el público .

El recital tendrá lugar el sábado 21 de marzo , a las 22 , en el Arena Maipú Stadium . Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y en la boletería del estadio (solo en efectivo ). Será una noche especial en la que la cantante repasará sus grandes éxitos junto a un despliegue escénico completo.

En diálogo con Radio Aconcagua, Valeria Lynch destacó que el espectáculo incluirá tanto sus clásicos como material nuevo. “Siempre es más fácil cantar las canciones que todo el mundo conoce, pero también está bueno que el público escuche lo nuevo que vamos haciendo los artistas ”, señaló. En ese sentido, adelantó que el show incorporará temas recientes disponibles en plataformas digitales, junto a su repertorio más popular.

La artista también explicó que sus canciones más icónicas tendrán nuevos arreglos , adaptados a su evolución musical: “ Son temas que tienen más de 30 años y siguen vigentes porque cuentan historias de vida . Nosotros los aggiornamos, les damos un aire nuevo sin perder la esencia de la balada, que es lo que me caracteriza”.

VALERIA EN EL REX 9-11-169 La cantante triufó en el país y espera hacer lo mismo con el tour por América y Europa. Foto: gentileza

El espectáculo, que ya fue presentado con funciones agotadas en el Teatro Gran Rex, tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con la misma propuesta escénica: músicos en vivo, vestuario y visuales. “La gente se va a encontrar con el mismo show, adaptado al espacio, pero con toda su esencia ”, aseguró.

Sobre su relación con la provincia, Lynch fue contundente: “Amo Mendoza. Siempre me reciben muy bien y disfruto mucho volver. Me gusta llevar mis shows al interior porque no todo pasa por Buenos Aires, y es importante que el público tenga la oportunidad de ver estos espectáculos”.

Además, la cantante confirmó que su agenda continuará con presentaciones en el país y una gira internacional por Europa, donde visitará ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Aunque en esta oportunidad su paso por la provincia será breve, reafirmó su vínculo con el público mendocino y dejó abierta la puerta a futuros proyectos.

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