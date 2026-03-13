13 de marzo de 2026
Inflación

Inflación: qué rubros empujaron los precios en Mendoza y qué puede pasar en los próximos meses

El economista José Vargas analizó en Aconcagua Radio qué rubros impulsaron la inflación de febrero y qué consumos quedan fuera del índice. Escuchá la nota.

 Por Aconcagua Radio

Ayer se conoció el dato nacional de inflación, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se ubicó en 2,9% durante febrero. En la provincia de Mendoza, en tanto, el índice fue levemente menor y alcanzó el 2,5%. Para entender qué factores explican el movimiento de los precios y qué tan representativa es la medición actual, Aconcagua Radio dialogó con el economista José Vargas.

Vargas explicó que en febrero hubo varios factores que empujaron el indicador. “En la provincia aumentó fuerte lo que tiene que ver con vivienda y servicios básicos, las tarifas de servicios públicos y también alimentos y bebidas”, señaló. A eso se sumó un componente estacional: “El comienzo de clases también incidió para tener un número relativamente más alto”.

Los rubros que más presionaron sobre los precios

Entre los productos que más subieron durante el mes, el economista destacó el impacto de la carne: “El caso de la carne, particularmente, tuvo un IPC por arriba del 5%”, precisó.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, ypf.jpg
De cara a los próximos meses, Vargas advirtió que también habrá que seguir de cerca algunos factores externos e internos que pueden trasladarse a los precios. “Hay que ver cómo se sigue desarrollando el conflicto en Medio Oriente, que ya tuvo impacto a nivel global”, explicó. A esto se suma una variable local: “En marzo el Gobierno decidió actualizar los impuestos de los combustibles, y ya sabemos el impacto que tiene el aumento del combustible en la producción, el transporte y la logística del resto de los bienes”.

Cómo se mide la inflación y qué ya no tiene sentido medir

Más allá del dato mensual, Vargas también se detuvo en el sistema actual con el que se calcula el IPC. Según explicó, el INDEC tenía lista una nueva metodología de medición, con ponderadores más actualizados que reflejarían mejor el consumo real de las familias, pero su aplicación fue postergada.

Netflix-Shuffle-Play.webp
El economista sostuvo que la canasta que se utiliza hoy incluye consumos que ya quedaron obsoletos y deja afuera otros que forman parte de la vida cotidiana. “Se siguen midiendo cosas que ya no se utilizan, como servicios de fax o VHS, porque la canasta tiene más de 20 años. En cambio, muchos servicios de streaming o aplicaciones que hoy paga cualquier familia no están incorporados”, concluyó.

La nota de Aconcagua Radio:

Escuchá la entrevista completa a José Vargas y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

