12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Inflación

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

El INDEC difundirá este jueves la inflación de febrero de 2026. Qué anticipan las consultoras privadas y el relevamiento de expectativas del Banco Central.

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

Foto: AFP
Por Sitio Andino Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves a las 16 el dato de inflación correspondiente a febrero de 2026. De acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría cerca del 3% mensual, aunque algunos informes proyectan una cifra algo menor.

Lee además
La inflación de febrero en CABA fue de 2,6% y se desaceleró tras el pico de enero
DATOS OFICIALES

La inflación de febrero en CABA fue de 2,6% y se desaceleró tras el pico de enero
La apuesta del Gobierno Nacional.
Dato clave del INDEC

El dato de inflación llega con una amenaza externa: la suba del petróleo

En esa línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2,7% para el segundo mes del año.

supermercados, mayorista, canasta navideña, compras navideñas, navidad, año nuevo, fiestas, mercaderia, oscar david.jpg
El Relevamiento del Banco Central estima una inflación de 2,7% para febrero 2026.

El Relevamiento del Banco Central estima una inflación de 2,7% para febrero 2026.

Las proyecciones de las consultoras privadas

Las estimaciones de las consultoras son variadas, aunque en general coinciden en que la inflación de febrero se mantendría cerca de los niveles registrados en enero.

El economista Fernando Marull, cercano a las ideas del ministro de Economía Luis Caputo, señaló en su último informe que durante la tercera semana de febrero se registró una aceleración en los precios de alimentos. “En la tercera semana de febrero, nuestro indicador de precios de supermercados arrojó una aceleración de la inflación de alimentos a 1% semanal, traccionado por carnes (1,5%) y verduras (2,3%). Con la carne que no afloja, subimos la proyección de inflación de febrero a 2,5%”, indicó.

En cambio, la consultora EcoGo presentó una estimación algo más elevada y proyectó que la inflación podría acercarse al 3%, incluso por encima del 2,9% registrado en enero.

Por su parte, la consultora LCG indicó que el promedio de inflación de alimentos en las últimas cuatro semanas alcanzó el 3,4%, en línea con los niveles observados en los últimos meses.

Entre los factores que impulsan los precios aparecen principalmente las subas en carnes, pero también en productos como aceites y lácteos. A esto se suman incrementos en algunos artículos de consumo masivo que no forman parte estricta de la canasta básica, como bebidas gaseosas y productos enlatados.

Qué anticipa el REM del Banco Central

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también mostró una revisión al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo.

carnicería, carne, precios, compras, canasta familiar, alimentos
Carnes, aceites y lácteos impulsaron la inflación en febrero 2026.

Carnes, aceites y lácteos impulsaron la inflación en febrero 2026.

En el segundo relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación mensual de 2,7% para febrero. “Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,7% mensual para febrero, 0,5 punto porcentual más en relación con el REM anterior”, indicó el informe publicado por el Banco Central.

Para los próximos meses, los analistas esperan una desaceleración gradual de la inflación. Según el REM, el IPC se ubicaría en 2,5% en marzo y descendería a 2,2% en abril.

Recién en mayo la inflación mensual perforaría el umbral del 2%, con una proyección de 1,9%, mientras que para junio se espera un nivel cercano al 1,8%.

Temas
Seguí leyendo

Antes de alquilar una vivienda, qué ajuste te conviene elegir: ¿IPC o ICL?

Caputo habló del conflicto en Medio Oriente y lanzó un pronóstico clave sobre la inflación

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de marzo de 2026

Efecto guerra: Aerolíneas Argentinas aumenta el valor de los pasajes aéreos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de marzo de 2026

Comercio en Mendoza: el IERAL advierte estancamiento y fuerte disparidad entre sectores en 2025

¿Pueden bajar las tasas de interés?

En las panaderías, ni las lluvias ni el inicio de clases reactivan el consumo: la mirada del sector

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de marzo de 2026

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia