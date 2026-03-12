El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves a las 16 el dato de inflación correspondiente a febrero de 2026. De acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría cerca del 3% mensual, aunque algunos informes proyectan una cifra algo menor .

El dato nacional se conocerá luego de que la Ciudad de Buenos Aires publicara su propio índice , que mostró una desaceleración respecto del pico registrado en enero. En febrero, el IPC porteño se ubicó en 2,6%.

En esa línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2,7% para el segundo mes del año.

Las estimaciones de las consultoras son variadas, aunque en general coinciden en que la inflación de febrero se mantendría cerca de los niveles registrados en enero .

El economista Fernando Marull, cercano a las ideas del ministro de Economía Luis Caputo, señaló en su último informe que durante la tercera semana de febrero se registró una aceleración en los precios de alimentos. “En la tercera semana de febrero, nuestro indicador de precios de supermercados arrojó una aceleración de la inflación de alimentos a 1% semanal, traccionado por carnes (1,5%) y verduras (2,3%). Con la carne que no afloja, subimos la proyección de inflación de febrero a 2,5%”, indicó.

En cambio, la consultora EcoGo presentó una estimación algo más elevada y proyectó que la inflación podría acercarse al 3%, incluso por encima del 2,9% registrado en enero.

Por su parte, la consultora LCG indicó que el promedio de inflación de alimentos en las últimas cuatro semanas alcanzó el 3,4%, en línea con los niveles observados en los últimos meses.

Entre los factores que impulsan los precios aparecen principalmente las subas en carnes, pero también en productos como aceites y lácteos. A esto se suman incrementos en algunos artículos de consumo masivo que no forman parte estricta de la canasta básica, como bebidas gaseosas y productos enlatados.

Qué anticipa el REM del Banco Central

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también mostró una revisión al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo.

carnicería, carne, precios, compras, canasta familiar, alimentos Carnes, aceites y lácteos impulsaron la inflación en febrero 2026. Foto: Cristian Lozano

En el segundo relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación mensual de 2,7% para febrero. “Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,7% mensual para febrero, 0,5 punto porcentual más en relación con el REM anterior”, indicó el informe publicado por el Banco Central.

Para los próximos meses, los analistas esperan una desaceleración gradual de la inflación. Según el REM, el IPC se ubicaría en 2,5% en marzo y descendería a 2,2% en abril.

Recién en mayo la inflación mensual perforaría el umbral del 2%, con una proyección de 1,9%, mientras que para junio se espera un nivel cercano al 1,8%.