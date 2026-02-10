La inflación a nivel nacional alcanzó el 2,9% en enero y sumó un 32,4% interanual

La inflación alcanzó el 2,9% en enero y sumó un 32,4% interanual. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el primer mes de 2026, la inflación llegó a 2,9%, y fue el quinto mes en alza, ya que mostró una aceleración de 0,1 puntos procentuales en comparación con diciembre.

La división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%). Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

image La región que más se encareció de diciembre a enero fue el Noreste con una suba de 3,8%, seguida por Cuyo (3%) y la región Pampeana y Patagonia ya con 2,9%. El Noroeste y el Gran Buenos Aires registraron 2,8% de inflación este mes.