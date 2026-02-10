10 de febrero de 2026
{}
Según el INDEC

La inflación a nivel nacional alcanzó el 2,9% en enero y sumó un 32,4% interanual

La cifra mostró una aceleración de 0,1 puntos porcentuales en comparación con diciembre y estuvo impulsada por alimentos y bebidas.

La inflación alcanzó el 2,9% en enero y sumó un 32,4% interanual.

La inflación alcanzó el 2,9% en enero y sumó un 32,4% interanual.

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el primer mes de 2026, la inflación llegó a 2,9%, y fue el quinto mes en alza, ya que mostró una aceleración de 0,1 puntos procentuales en comparación con diciembre.

La división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%). Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

La región que más se encareció de diciembre a enero fue el Noreste con una suba de 3,8%, seguida por Cuyo (3%) y la región Pampeana y Patagonia ya con 2,9%. El Noroeste y el Gran Buenos Aires registraron 2,8% de inflación este mes.

