14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Inflación

Después de diez meses en alza, la inflación bajó y se ubicó en 2,6%

El Indec informó la nueva cifra del IPC, tras el pico de tres puntos registrado en marzo. Los datos de abril.

Después de diez meses en alza, la inflación bajó y se ubicó en 2,6%﻿

Después de diez meses en alza, la inflación bajó y se ubicó en 2,6%﻿

 Por Sofía Pons

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una baja después de 10 meses en alza. La inflación de abril se ubicó en 2,6%.

Lee además
El índice de precios volvió a bajar la barrera de los tres puntos en Mendoza.

La inflación en Mendoza fue menor a la nacional y es el registro más bajo en medio año
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de abril: qué estiman las consultoras privadas

Hoy se conoce la inflación de abril: esperan una baja, aunque el bolsillo sigue sin recuperarse

De acuerdo al Instituto, la variación interanual ya alcanzó 32,4% y en el 2026 la inflación ya acumula 12,3%. Este año el IPC más bajo fue de 2,9% en enero y febrero, por lo que la cifra de abril marca una nueva tendencia a la baja, tras diez meses de números en crecimiento.

En lo que respecta al interior del país, los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:

  • Gran Buenos Aires: 2,8%
  • Noreste: 2,7%
  • Patagonia: 2,6%
  • Noroeste: 2,5%
  • Pampeana: 2,4%
  • Cuyo: 2,1%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2055000284707873090&partner=&hide_thread=false

Qué sectores sufrieron más aumentos en abril

El "Transporte" fue el segmento que tuvo mayores incrementos durante el mes pasado, con el 4,4%. En segundo lugar se ubicó "Educación" (4,2%), y en tercer puesto la "Comunicación" (4,1%).

A su vez, los que tuvieron menos aumentos fueron: "Recreación y cultura" (1%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (1,5%), "Bebidas alcohólicas y tabaco" (1,9%).

HITKaCSXgAAKW9v

Temas
Seguí leyendo

Qué productos son más caros en Argentina y por qué el atraso cambiario ya no se puede ocultar

La inflación porteña bajó en abril, pero combustibles y transporte siguen empujando precios

Delivery más caro y menos accesible: así cambió el consumo en un año

Caputo admitió que creció la morosidad y habló de familias sobreendeudadas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de mayo de 2026

Qué cambia con el nuevo sistema simplificado de Ganancias que lanzó ARCA

Entre importaciones y menor producción local, el tomate vuelve a subir en Mendoza

Pagos ANSES hoy: revisá si te toca cobrar este jueves 14 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Un render de vista aerea del proyecto en Luján de Cuyo

Cuatro empresas mendocinas lanzan un desarrollo clave sobre el corredor bioceánico

Las Más Leídas

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW.

El parque solar más grande del país inaugura en Mendoza: qué impacto tendrá El Quemado en el sistema eléctrico argentino

Dura condena tras un juicio civil por mala praxis contra el Hospital Perrupato de San Martín.

Un hospital mendocino deberá pagar $214 millones por un caso de mala praxis

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país.

Influenza: Mendoza se posiciona entre las provincias con mayor circulación en el país