Después de diez meses en alza, la inflación bajó y se ubicó en 2,6%﻿

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que registró una baja después de 10 meses en alza. La inflación de abril se ubicó en 2,6%.

Hoy se conoce la inflación de abril: esperan una baja, aunque el bolsillo sigue sin recuperarse

La inflación en Mendoza fue menor a la nacional y es el registro más bajo en medio año

De acuerdo al Instituto, la variación interanual ya alcanzó 32,4% y en el 2026 la inflación ya acumula 12,3%. Este año el IPC más bajo fue de 2,9% en enero y febrero, por lo que la cifra de abril marca una nueva tendencia a la baja, tras diez meses de números en crecimiento .

En lo que respecta al interior del país , los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:

Gran Buenos Aires : 2,8%

: 2,8% Noreste: 2,7%

2,7% Patagonia: 2,6%

2,6% Noroeste: 2,5%

2,5% Pampeana: 2,4%

2,4% Cuyo: 2,1%.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

Qué sectores sufrieron más aumentos en abril

El "Transporte" fue el segmento que tuvo mayores incrementos durante el mes pasado, con el 4,4%. En segundo lugar se ubicó "Educación" (4,2%), y en tercer puesto la "Comunicación" (4,1%).

A su vez, los que tuvieron menos aumentos fueron: "Recreación y cultura" (1%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (1,5%), "Bebidas alcohólicas y tabaco" (1,9%).