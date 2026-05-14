Después de diez meses en alza, la inflación bajó y se ubicó en 2,6%﻿

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una baja después de 10 meses en alza. La inflación de abril se ubicó en 2,6%.
El Indec informó la nueva cifra del IPC, tras el pico de tres puntos registrado en marzo. Los datos de abril.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una baja después de 10 meses en alza. La inflación de abril se ubicó en 2,6%.
De acuerdo al Instituto, la variación interanual ya alcanzó 32,4% y en el 2026 la inflación ya acumula 12,3%. Este año el IPC más bajo fue de 2,9% en enero y febrero, por lo que la cifra de abril marca una nueva tendencia a la baja, tras diez meses de números en crecimiento.
En lo que respecta al interior del país, los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:
El "Transporte" fue el segmento que tuvo mayores incrementos durante el mes pasado, con el 4,4%. En segundo lugar se ubicó "Educación" (4,2%), y en tercer puesto la "Comunicación" (4,1%).
A su vez, los que tuvieron menos aumentos fueron: "Recreación y cultura" (1%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (1,5%), "Bebidas alcohólicas y tabaco" (1,9%).