14 de mayo de 2026
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Agencia de Recaudación y Control Aduanero

ARCA: cómo funciona el nuevo régimen simplificado de impuesto a las ganancias

ARCA puso en marcha un nuevo esquema simplificado para declaraciones de Ganancias que promete menos trámites. Quiénes pueden acceder y qué cambia.

ARCA: cómo funciona el nuevo régimen simplificado de impuesto a las ganancias

ARCA: cómo funciona el nuevo régimen simplificado de impuesto a las ganancias

Por Sitio Andino Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo esquema simplificado para la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas. La medida forma parte del proceso de simplificación tributaria impulsado por el Gobierno nacional y apunta a reducir carga administrativa, errores y tiempo de gestión para los contribuyentes.

El sistema funciona de manera optativa, por lo que quienes estén alcanzados podrán adherirse al nuevo régimen o continuar bajo el esquema tradicional.

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Implementar este nuevo sistema es optativo.

Implementar este nuevo sistema es optativo.

Cómo funcionará el nuevo sistema de ARCA

Uno de los principales cambios es que ARCA elaborará una propuesta automática de liquidación del impuesto utilizando información que ya posee en sus bases de datos, así como datos aportados por empleadores, bancos y otros agentes de percepción.

A través del servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal Integrado”, el contribuyente podrá revisar la información precargada, corregir posibles inconsistencias y confirmar la presentación de la declaración jurada con clave fiscal.

Quienes adhieran al régimen simplificado utilizarán el formulario F.2711, mientras que quienes permanezcan en el sistema tradicional continuarán presentando el formulario F.711.

Además, el nuevo esquema elimina la obligación de informar determinados datos patrimoniales que actualmente forman parte de las declaraciones juradas tradicionales, como el detalle de consumos o variaciones patrimoniales.

Quiénes pueden adherirse y qué tener en cuenta

Según informó el organismo, el régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan ciertas condiciones vinculadas con ingresos, patrimonio y situación fiscal.

ARCA MONOTRIBUTO
Destinado a personas humanas.

Destinado a personas humanas.

Entre los requisitos mencionados se encuentran ingresos anuales de hasta $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar incluido dentro del segmento de Grandes Contribuyentes Nacionales.

Desde ARCA aclararon que la adhesión es voluntaria y deberá ratificarse cada año. También remarcaron que el sistema no reemplaza controles posteriores, por lo que el organismo podrá realizar fiscalizaciones para verificar la información declarada.

Por otro lado, el nuevo esquema no alcanza a monotributistas ni implica un blanqueo de capitales o una condonación de deudas fiscales previas. En ese sentido, ARCA recomendó conservar comprobantes, facturas y documentación respaldatoria ante eventuales revisiones futuras.

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