Aumentó el tomate en Mendoza: cuánto cuesta hoy el kilo y qué dice el sector

Ingresa el frío y muchas frutas y verduras ya finalizan -o finalizaron- su temporada , lo que implica que se reinicia el proceso de producción y el mercado deja de estar totalmente abastecido por producción local. Uno de los casos es el tomate , cuya situación además se complejiza por la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad.

En este escenario, el precio del tomate ha subido más del 40% en apenas tres meses , mientras que en los últimos doce meses también se redujo considerablemente la cantidad de hectáreas cultivadas , afectando de forma directa una de las actividades agrícolas en las que más se destaca Mendoza.

Importaciones, sobrestock y menos hectáreas cultivadas

Ayer, en la Legislatura provincial, se planteó la preocupación por la situación que atraviesa la industria tomatera, vinculada a la apertura de importaciones, especialmente por el ingreso de pasta de tomate desde Chile y China.

En este sentido, Guillermo San Martín, gerente de la Asociación Tomate 2000, indicó que el panorama es complicado: “Hay una situación de consumo y comercialización complicada. Tenemos sobrestock. A nivel internacional, hay un precio a la baja de la pasta concentrada de tomate y eso nos está presionando internamente porque están entrando importaciones de Chile y China, que hacen que el precio baje”, explicó.

Uno de los datos que más preocupa al sector tiene que ver con la caída de la superficie cultivada. Según indicaron, en el último año pasó de 7.300 hectáreas a 5.200 en todo el país.

Aumento del tomate: a cuánto está hoy el kilo

A la preocupación del sector por las importaciones y la caída de competitividad, ahora también se suma el aumento del precio por razones estacionales. Con la llegada del otoño y el invierno disminuye la producción local en Mendoza y comienza a ingresar mercadería de otras regiones, lo que impacta de forma directa en los precios.

tomate En una cadena de supermercado mendocina el kilo de tomate subió a $1.800

“Por la temporada invernal aumentarán los precios de varias verduras porque ya no saldrán de acá y seguramente vienen de otros lugares”, explicó a Sitio Andino Cristóbal Cardozo, productor de Lavalle. También recordó que meses atrás ocurrió el fenómeno inverso y que va en línea con la preocupación por las importaciones: cuando Mendoza tenía sobreproducción de tomate, ingresaba mercadería de otras zonas y eso hacía caer los precios locales.

En este sentido, un relevamiento realizado por este medio indicó que el tomate perita aumentó 28% entre abril y mayo. Pero si se toma marzo como punto de partida, la suba acumulada llega al 44% en apenas tres meses. En una cadena de supermercados de alcance popular en Mendoza, el kilo actualmente ronda los $1.800, cuando en abril costaba $1.400 y en marzo se ubicaba en torno a los $1.200.