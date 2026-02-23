23 de febrero de 2026
Tomate industrial: referentes del sector manifestaron preocupación por la situación nacional

La Consulta fue sede el Día de Campo del Tomate Industrial y los productores contaron cuáles son los factores que sufre la industria. Mirá el video.

En el Día de Campo del Tomate Industrial que se realizó en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de La Consulta, en San Carlos, los referentes del sector analizaron el contexto actual y contaron cuáles son los factores que están sufriendo.

"Hay una situación de consumo y comercialización complicada. Tenemos sobrestock. A nivel internacional, hay un precio a la baja de la pasta concentrada de tomate, y eso nos está presionando internamente porque están entrando importaciones de Chile y China, que hacen que el precio baje", comentó el gerente de la Asociación Tomate 2000, Guillermo San Martín.

Uno de los datos más alarmantes que brindó es que "la superficie cultivada en Argentina de tomate industrial ha disminuido de 7.300 hectáreas en 2025 a 5.200". Además, comentó que las provincias que más cultivan este alimento son Mendoza, San Juan y La Rioja.

Sin repunte: la situación de los productores de tomate

Juan Perales es uno de los productores de tomate del Valle de Uco y contó cuál es el contexto que vive actualmente. "La producción está caída, cada vez está peor. Hay problemas con los precios. Hoy no es rentable", comentó.

Por su parte, el director del INTA La Consulta, José Portella, indicó que es una situación difícil para todas las economías regionales. "No podemos desentendernos, está complicado para todos y es un año desafiante. Tenemos que ver cómo hacemos para ser más eficientes", expresó.

Además, aclaró: "Hay que mantener la producción, bajar costos y cuidarnos mucho más en qué hacemos y cómo lo hacemos. Hoy es algo que se nos pide a todos, en el contexto macro y en el micro. Tenemos que mejorar nuestro desempeño".

