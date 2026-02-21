21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Un clásico mendocino

La Arístides tira la casa por la ventana: el line-up de lujo para el 8vo aniversario

Ulpiano Suarez confirmó la grilla para el festejo de la Arístides en Mendoza. Descubrí quiénes tocan y cómo será la gran noche de la calle más famosa.

La Arístides tira la casa por la ventana: el line-up de lujo para el 8vo aniversario

La Arístides tira la casa por la ventana: el line-up de lujo para el 8vo aniversario

Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar el octavo aniversario de la Arístides Villanueva el próximo jueves cinco de marzo. El festejo comenzará a las 17 horas y transformará la avenida en un corredor cultural a cielo abierto. Con dos escenarios y entrada gratuita, el evento promete convocar a miles de vecinos y turistas nacionales.

Lee además
La Arístides celebra su aniversario con shows en vivo y entrada gratuita: cuándo y cómo será el festejo
AGENDA CULTURAL

La Arístides celebra su aniversario con shows en vivo y entrada gratuita: cuándo y cómo será el festejo
Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe
Embed

Rock y pop en el corazón de Mendoza

El escenario Andes Origen tendrá como figura central a Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich. Este artista es hoy un referente ineludible del pop rock argentino con una fuerte presencia escénica. Su participación jerarquiza una grilla que comenzará temprano con el talento de bandas mendocinas emergentes.

A las dieciocho abrirá la jornada Demorados, una banda local que fusiona pop e indie con una impronta muy fresca. Luego subirá al escenario Esperanzah, reconocida cantante que recorrerá un repertorio de R&B, soul y matices de flamenco. El cierre de este espacio estará a cargo de DJ Aka Delicia, experta en sets dinámicos.

electrónica, Arístides Villanueva
La calle Arístides Villanueva se prepara para celebrar un gran cumpleaños

La calle Arístides Villanueva se prepara para celebrar un gran cumpleaños

El despliegue electrónico en la Arístides Villanueva

Por su parte, el escenario Sernova ofrecerá una experiencia hipnótica orientada a la música electrónica desde la tarde. Valentina Chaves será la encargada de abrir el juego con su característico sonido Progressive y Deep House. Su criterio musical la posiciona como una de las exponentes locales más vanguardistas del género.

También se presentará Puna, el proyecto que fusiona sonidos autóctonos con bases electrónicas utilizando instrumentos como el charango. El gran cierre internacional lo hará Ezequiel Arias, una de las figuras argentinas con mayor proyección en el sello Sudbeat de Hernán Cattáneo y ha editado música en labels de prestigio como Anjunadeep, Balance y Suara. Su sonido, caracterizado por paisajes hipnóticos y paisajes sonoros cinematográficos, consolida el perfil global que este aniversario construye cada año.

Temas
Seguí leyendo

Arranca el fútbol de veteranos en Malargüe con premio millonario

Valle de Uco: seis empresas compiten por una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico

Avanza la rotonda que cambiará el tránsito en Tunuyán y evitará camiones en el microcentro

El intendente de San Carlos se defendió de la sanción del Tribunal de Cuentas y negó irregularidades

Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

El Tribunal de Cuentas sancionó a un intendente aliado por irregularidades en un evento primaveral

Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

LO QUE SE LEE AHORA
Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Las Más Leídas

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity video
Se pudrió todo

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity