La Arístides tira la casa por la ventana: el line-up de lujo para el 8vo aniversario

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar el octavo aniversario de la Arístides Villanueva el próximo jueves cinco de marzo. El festejo comenzará a las 17 horas y transformará la avenida en un corredor cultural a cielo abierto. Con dos escenarios y entrada gratuita, el evento promete convocar a miles de vecinos y turistas nacionales.

El intendente Ulpiano Suarez destacó la magnitud que adquirió este encuentro urbano en los últimos años. Remarcó que la celebración se ha convertido en un clásico absoluto que complementa el calendario de la Vendimia. La propuesta cuenta con un fuerte apoyo del sector privado para potenciar el desarrollo cultural .

El escenario Andes Origen tendrá como figura central a Conociendo Rusia , el proyecto liderado por Mateo Sujatovich. Este artista es hoy un referente ineludible del pop rock argentino con una fuerte presencia escénica. Su participación jerarquiza una grilla que comenzará temprano con el talento de bandas mendocinas emergentes.

A las dieciocho abrirá la jornada Demorados, una banda local que fusiona pop e indie con una impronta muy fresca. Luego subirá al escenario Esperanzah, reconocida cantante que recorrerá un repertorio de R&B, soul y matices de flamenco. El cierre de este espacio estará a cargo de DJ Aka Delicia, experta en sets dinámicos.

Por su parte, el escenario Sernova ofrecerá una experiencia hipnótica orientada a la música electrónica desde la tarde. Valentina Chaves será la encargada de abrir el juego con su característico sonido Progressive y Deep House. Su criterio musical la posiciona como una de las exponentes locales más vanguardistas del género.

También se presentará Puna, el proyecto que fusiona sonidos autóctonos con bases electrónicas utilizando instrumentos como el charango. El gran cierre internacional lo hará Ezequiel Arias, una de las figuras argentinas con mayor proyección en el sello Sudbeat de Hernán Cattáneo y ha editado música en labels de prestigio como Anjunadeep, Balance y Suara. Su sonido, caracterizado por paisajes hipnóticos y paisajes sonoros cinematográficos, consolida el perfil global que este aniversario construye cada año.