La Arístides celebra su aniversario con shows en vivo y entrada gratuita: cuándo y cómo será el festejo

El jueves 5 de marzo, desde las 17, la avenida Arístides Villanueva volverá a convertirse en escenario de una celebración especial por su aniversario . La propuesta invita a vivir una tarde y noche con música en vivo, múltiples actividades y un clima festivo pensado para reunir a vecinos, turistas y público en general en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad .

En ese marco, la avenida se transformará en un gran espacio a cielo abierto , con una programación que busca poner en valor la identidad, la energía y la vida cultural que caracterizan a este corredor clave de la noche mendocina.

Atletismo de alto nivel El Chiva's Trail consolida a Las Leñas como epicentro del trail running en Argentina

El festejo contará con dos escenarios distribuidos a lo largo de Avenida Arístides Villanueva: uno orientado al rock y otro dedicado a la música electrónica . Durante toda la tarde y la noche habrá presentaciones en vivo y sets de DJs, con una grilla integrada por artistas locales y nacionales, cuyos nombres se irán confirmando en los próximos días.

El evento contará con dos escenarios, uno de rock y otro de música electrónica.

La propuesta apunta a ofrecer una experiencia diversa, que combine distintos estilos musicales y convoque a públicos de todas las edades, en un entorno urbano que ya es sinónimo de encuentro y celebración .

aristides aniversario 2026 2 El aniversario invita a vivir una tarde-noche de música y actividades culturales. Foto: Municipalidad de Mendoza

Articulación público-privada y entrada gratuita

La celebración es resultado de un trabajo articulado entre el sector público y empresas privadas, con el objetivo de impulsar eventos culturales de gran convocatoria y fortalecer el perfil turístico y recreativo de la Ciudad. En esta edición, el aniversario cuenta con el acompañamiento de importantes marcas que apoyan el desarrollo cultural local.

El evento tiene como sponsors principales a Andes Origen y Sernova, y suma el apoyo de Banco Galicia, Martin Co, Fernet Branca, Speed, La Vene y Sancor Seguros.

Con entrada libre y gratuita, el aniversario de la Arístides se presenta como una nueva oportunidad para reencontrarse, disfrutar de la música en vivo y celebrar la historia de una de las avenidas más representativas de la vida nocturna mendocina.