Tunuyán aprobó una medida clave para vecinos con deudas: quiénes pueden acceder al beneficio

El Concejo Deliberante de Tunuyán aprobó la Ordenanza Nº 3354, que establece la prórroga del sistema de condonación de deudas municipales destinado a vecinos que atraviesen dificultades económicas . La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y reemplaza al régimen anterior, que había vencido a fines de 2025.

La medida está orientada exclusivamente a deudas correspondientes a Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz.

operativo en el valle de uco

operativo en el valle de uco Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

transformará el ingreso Avanza la rotonda que cambiará el tránsito en Tunuyán y evitará camiones en el microcentro

Podrán solicitar la condonación aquellos contribuyentes que registren deuda y acrediten una situación socioeconómica vulnerable. Entre los requisitos establecidos, el ingreso familiar no podrá superar el equivalente a dos jubilaciones mínimas.

Además, el inmueble por el cual se solicita el beneficio deberá ser el único bien inmueble del solicitante y su cónyuge no podrá poseer propiedades registradas a su nombre.

Qué tipo de deudas se pueden condonar

La Ordenanza 3354, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que el Concejo Deliberante podrá condonar la deuda total o parcialmente, según el análisis de cada caso. Para ello se evaluarán:

La situación económica del solicitante.

La antigüedad de la deuda.

La voluntad de pago.

Los antecedentes presentados.

La condonación podrá expresarse en períodos bimestrales o anuales, según corresponda.

Quedan excluidos del beneficio los gastos derivados de procesos judiciales o apremios ya iniciados. En caso de existir costos judiciales, estos deberán cancelarse previamente para que pueda aplicarse la condonación de la tasa.

Condonacion deudas Tunuyan

Plazos para presentar la solicitud

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de octubre de cada año, fecha que coincide con la finalización del período de sesiones ordinarias del Concejo. Aquellos pedidos ingresados con posterioridad serán considerados recién en el período siguiente.

La normativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Documentación requerida

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán presentar ante la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante:

Informe socioeconómico emitido por la Dirección de Acción Social.

Detalle actualizado de la deuda.

Certificado de Registros Públicos o constancia del Instituto Provincial de la Vivienda que acredite que se trata del único inmueble.

Nómina de mayores de edad que habiten la vivienda y sus ingresos.

Declaración jurada de ingresos del grupo familiar.

En caso de titular fallecido, documentación sucesoria correspondiente.

El Departamento Ejecutivo deberá dar amplia difusión a la normativa para que los vecinos tomen conocimiento de los alcances y plazos establecidos.

Claves sobre la condonación de deudas en Tunuyán

¿Qué establece la Ordenanza 3354?

Crea un régimen excepcional de condonación de deudas municipales por Tasas de Servicios a la Propiedad Raíz para vecinos con dificultades económicas.

¿Qué deudas se pueden perdonar?

Solo aquellas vinculadas a tasas inmobiliarias municipales. No incluye gastos judiciales o de apremios.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Contribuyentes con situación socioeconómica vulnerable cuyos ingresos familiares no superen dos jubilaciones mínimas y que posean un único inmueble.

¿Hasta cuándo se puede solicitar?

Hasta el 30 de octubre de cada año. La ordenanza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Quién decide si se otorga la condonación?

El Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, a través de la Comisión de Hacienda, evaluará cada caso de manera individual.