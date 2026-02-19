19 de febrero de 2026
Sitio Andino
Valle de Uco

Cuantioso robo en el Manzano Histórico: una familia perdió $5 millones en efectivo

Una familia denunció que delincuentes ingresaron a la cabaña que alquilaban en Tunuyán y les robaron $5 millones en efectivo. En esta nota, los detalles.

Las víctimas del robo señalaron fallas de seguridad y criticaron el trato del complejo turístico.

    Un grupo familiar de turistas de La Rioja denunció haber sufrido un robo millonario en una cabaña de Tunuyán, en pleno Manzano Histórico. Según relataron, delincuentes ingresaron durante la noche y sustrajeron $5 millones en efectivo, lo que frustró sus vacaciones y derivó en una denuncia policial.

    Turistas denunciaron que les robaron $5 millones de una cabaña en Tunuyán

    De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió en un complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 94. Los autores del robo habrían ingresado durante la noche del sábado al predio y luego a la cabaña, presuntamente por una ventana sin rejas, desde donde accedieron a los bolsos del grupo y se llevaron el dinero.

    Sofía, una de las integrantes de la familia, relató a medios locales que al momento del robo se encontraban cenando dentro de la cabaña. “Creemos que en ese momento alguien entró por la ventana de la pieza y revisando los bolsos encontró la plata”, señaló. La familia advirtió la situación recién en la madrugada, cuando se preparaban para retirarse del lugar, y luego dio aviso a la policía.

    Además del hurto, la mujer expresó su malestar por el trato recibido por parte del encargado y del propietario del complejo, y cuestionó las medidas de seguridad del lugar. Según explicó, el episodio no solo generó un fuerte impacto emocional, sino que también frustró el plan de continuar viaje hacia Chile, por lo que decidieron regresar tras lo ocurrido.

    En las últimas horas, un turista proveniente de Córdoba también sufrió un hecho delictivo, pero en su caso se trató de una estafa en el alquiler de un departamento de Mendoza.

    Mirá la nota completa de Noticiero Andino:

    Embed - Inseguridad: turistas denunciaron que les robaron $5 millones de una cabaña en Tunuyán

