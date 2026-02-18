18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
engaño

Estafan a turistas cordobeses al alquilar un departamento en Mendoza

Un turista cordobés denunció haber sido víctima de una estafa al intentar reservar un alojamiento en la Provincia de Mendoza.

El turista que denunció la estafa fue asistido por personal de UPAT.&nbsp;

El turista que denunció la estafa fue asistido por personal de UPAT. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un turista cordobés denunció haber sido víctima de una estafa al intentar alquilar un departamento para pasar algunos días en la Provincia de Mendoza, asegurando que el alojamiento lo había encontrado en una conocida aplicación para este tipo de servicios.

El damnificado, domiciliado en Marcos Juarez, denunció haber entregado poco más de $200.000, pero al llegar a la Provincia de Mendoza nunca pudo contactar al encargado del departamento, ubicado, supuestamente, sobre calle Buenos Aires, en plena Ciudad de Mendoza.

Lee además
Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones
Choque entre camionetas en calles Buenos Vecinos e Infanta Isabel, en Guaymallén, dejó a un joven con lesiones graves.
Accidente vial

Tras caer a un canal en Guaymallén, un joven quedó atrapado en su vehículo: qué ocurrió

La denuncia generó un despliegue policial y personal de la Unidad Policial de Asistencia al Turista, entrevistó al damnificado, para luego ayudarlo a conseguir alojamiento. Este martes por la noche, la víctima se retiró hacia el sur provincial.

Denuncian una estafa a turistas cordobeses al llegar a la Provincia de Mendoza

Según quedó asentado en la denuncia, el hombre damnificado -de 35 años- contrató un alquiler a través de la plataforma “Booking”, en calle Buenos Aires al 62.

Sin embargo, al llegar comenzó a llamar al propietario del departamento y este nunca contestó los llamados. Entonces, el turista empezó a hacer averiguaciones y detectó que el alojamiento no existía.

De esta forma, se comunicó con la policía y dio detalles de lo ocurrido, explicando que había entregado $207.000 en dos partes como pago por el alquiler del departamento.

Mientras la policía realizaba las averiguaciones correspondientes, el hombre quedó alojado en otro hotel céntrico, en la Provincia de Mendoza y luego se viajó hacia San Rafael.

El caso es investigado por la justicia y por el momento no hay detenidos.

Temas
Seguí leyendo

Tras accidente en Malargüe, un menor fue trasladado de urgencia a San Rafael

Un mendocino cruzó a Chile con su arma registrada y fue detenido

Operativo contra el tráfico ilegal de fauna: rescataron siete cuchillos en Maipú

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Alejandra Monteoliva alertó que endurecerían los operativos de seguridad en marchas

Por una falla mecánica, volcó un camión que transportaba la cosecha de uva

LO QUE SE LEE AHORA
Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?
Calendario 2026

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Mendoza?

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay
Salud y preocupación

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones