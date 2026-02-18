Estafan a turistas cordobeses al alquilar un departamento en Mendoza

El turista que denunció la estafa fue asistido por personal de UPAT.

Un turista cordobés denunció haber sido víctima de una estafa al intentar alquilar un departamento para pasar algunos días en la Provincia de Mendoza, asegurando que el alojamiento lo había encontrado en una conocida aplicación para este tipo de servicios.

El damnificado, domiciliado en Marcos Juarez, denunció haber entregado poco más de $200.000 , pero al llegar a la Provincia de Mendoza nunca pudo contactar al encargado del departamento, ubicado, supuestamente, sobre calle Buenos Aires, en plena Ciudad de Mendoza.

La denuncia generó un despliegue policial y personal de la Unidad Policial de Asistencia al Turista, entrevistó al damnificado, para luego ayudarlo a conseguir alojamiento. Este martes por la noche, la víctima se retiró hacia el sur provincial.

Según quedó asentado en la denuncia, el hombre damnificado -de 35 años- contrató un alquiler a través de la plataforma “Booking”, en calle Buenos Aires al 62.

Sin embargo, al llegar comenzó a llamar al propietario del departamento y este nunca contestó los llamados. Entonces, el turista empezó a hacer averiguaciones y detectó que el alojamiento no existía.

De esta forma, se comunicó con la policía y dio detalles de lo ocurrido, explicando que había entregado $207.000 en dos partes como pago por el alquiler del departamento.

Mientras la policía realizaba las averiguaciones correspondientes, el hombre quedó alojado en otro hotel céntrico, en la Provincia de Mendoza y luego se viajó hacia San Rafael.

El caso es investigado por la justicia y por el momento no hay detenidos.