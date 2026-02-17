17 de febrero de 2026
Sitio Andino
Duro descargo de Alberto Samid desde Uruguay por su estado de salud

Desde Uruguay, Alberto Samid criticó al Gobierno nacional y provincial por no atender su solicitud de traslado médico urgente. Qué dijo.

El empresario Alberto Samid se pronunció desde su cuenta de X sobre su delicada situación de salud, tras ser internado en Punta del Este —Uruguay— en el Sanatorio Cantegril por una infección urinaria que se agravó. Samid denunció dificultades para ser trasladado a Buenos Aires y criticó la falta de respuesta de autoridades nacionales y provinciales.

Comenzó su descargo con una dura afirmación: “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo”. Y completó: “Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires (a cargo de Axel Kicillof) y al Secretario de Turismo de la Nación (Daniel Scioli) un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”.

Alberto Samid denunció falta de respuesta en redes sociales

El empresario añadió que su prioridad es continuar el tratamiento con médicos en la Argentina: “Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, aseguró refiriéndose al Gobierno nacional y provincial.

“Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, completó.

