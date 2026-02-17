VIDEO | Eclipse solar anular: el impactante "anillo de fuego" que abrió un año astronómico intenso

El cielo de la Antártida ofrece este martes 17 de febrero una postal poco frecuente: un eclipse solar anular que dibuja el llamado “anillo de fuego” —cuando la Luna se interpone frente al Sol y deja visible apenas un aro luminoso—. El fenómeno inaugura un año cargado de eventos astronómicos .

Si bien su fase máxima dura poco más de dos minutos , el eclipse llama la atención de científicos y público en general por tratarse de un espectáculo visible en plenitud sólo desde una franja muy limitada, con condiciones extremas y escasa presencia humana.

La anularidad -es decir, el momento en que se forma el anillo- se restringe a un corredor de la Antártida oriental, de más de 4.000 kilómetros de extensión y unos 600 de ancho, donde la Luna cubrirá cerca del 96% del disco solar . Se trata de una zona remota, lejos de bases permanentes o áreas de fácil acceso.

Fuera de ese corredor, el eclipse se observará de manera parcial en otras regiones del sur del planeta. En el Cono Sur , será visible desde sectores del sur argentino, como Tierra del Fuego , y desde Chile austral, incluida Punta Arenas . También habrá visibilidad parcial en áreas del sur de África.

El cronograma indica que la fase parcial comenzó a las 6.56 de la mañana y se extenderá hasta las 11.27 (horario argentino). Sólo quienes se encuentren dentro de la franja antártica específica podrán ver el anillo completo; en el resto de los puntos, la Luna cubrirá solo una porción del Sol.

Recomendaciones para observar el eclipse

Desde la NASA remarcan que la observación de un eclipse solar requiere protección ocular en todo momento. Mirar directamente al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto, puede provocar daños irreversibles en la vista. Por eso, recomiendan usar gafas certificadas o filtros solares homologados, tanto a simple vista como con instrumentos ópticos.

También se sugieren métodos indirectos, como proyectores estenopeicos, que permiten seguir el fenómeno sin exposición directa a la radiación. Estas precauciones son claves, ya que en un eclipse anular nunca se puede retirar la protección, a diferencia de lo que ocurre brevemente durante un eclipse total.

cuidados eclipse solar anular Mirar el Sol sólo es seguro con filtros certificados.

Un 2026 cargado de eventos astronómicos

Según informó Infobae, este evento no sólo destaca por su impacto visual, sino porque abre un calendario astronómico intenso para 2026, con eclipses lunares, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias que mantendrán el cielo bajo observación durante todo el año.

En este contexto, el eclipse solar anular ocupa un lugar particular por sus características únicas: