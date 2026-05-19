20 de mayo de 2026
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Donación

Mendoza apuesta a aumentar la donación de órganos: dónde anotarse y qué actividades realizarán

La provincia realizará actividades por el Día Nacional de la Donación de Órganos. Buscan sumar donantes y concientizar sobre la importancia del trasplante.

Donación de órganos en Mendoza: la campaña que busca multiplicar segundas oportunidades.

Donación de órganos en Mendoza: la campaña que busca multiplicar segundas oportunidades.

Por Sitio Andino Sociedad

Con actividades en distintos departamentos, Mendoza lanzó una campaña para promover la donación de órganos y homenajear a las familias donantes. La iniciativa se desarrolla en un contexto histórico para la salud pública, tras el récord nacional de trasplantes alcanzado durante 2025.

Bajo el lema “Distintos motivos, una decisión que salva vidas, la propuesta tendrá lugar entre el 19 y el 29 de mayo, jornadas previas al Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 30 de mayo.

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Mendoza convoca a ser donante de órganos tras un récord histórico en 2025

Desde el Ministerio de Salud y Deportes remarcaron que la propuesta impulsada este año por el INCUCAI busca poner el foco en las razones personales que llevan a miles de personas a manifestarse a favor de la donación.

Donante de Médula Ósea
Los días previos al 30 de mayo, la provincia de Mendoza llevará a cabo encuentros de reflexión y homenajes en conmemoración al Día Nacional de la Donación de Órganos.

Los días previos al 30 de mayo, la provincia de Mendoza llevará a cabo encuentros de reflexión y homenajes en conmemoración al Día Nacional de la Donación de Órganos.

La campaña se desarrolla en un contexto histórico para la salud pública argentina. Según datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA-INCUCAI), durante 2025 el país alcanzó un récord en materia de donación y trasplantes, con 906 procesos de donación de órganos y 1.242 de tejidos. Gracias a ello, se realizaron 4.497 trasplantes en todo el territorio nacional.

Las estadísticas oficiales indican que 2.349 personas recibieron órganos y otras 2.148 fueron trasplantadas con tejidos o córneas. Además, se contabilizaron 253 donantes vivos, principalmente en procedimientos renales y hepáticos.

Las autoridades sanitarias destacaron que estos números superaron la marca histórica registrada en 2019 y consolidan la recuperación del sistema tras la pandemia, impulsada por la implementación de la Ley Justina y el fortalecimiento de la procuración hospitalaria.

Más de 7.000 personas esperan un órgano en el país: qué dice la Ley Justina

Actualmente, más de 7.000 personas permanecen en lista de espera para recibir un trasplante en Argentina. Los casos más frecuentes corresponden a pacientes que necesitan un trasplante renal, seguidos por los hepáticos.

La legislación vigente establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante, salvo que haya expresado lo contrario. La normativa quedó establecida a través de la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, una de las transformaciones más importantes en materia de donación de órganos en el país.

Desde el organismo provincial, explicaron que un operativo de donación implica “una verdadera carrera contra reloj”, en la que pueden intervenir hasta 150 profesionales de distintas especialidades para concretar la ablación y el posterior implante en pacientes compatibles.

También aclararon que no todas las personas fallecidas pueden convertirse en donantes de órganos, ya que esto depende de las características del deceso y de la evaluación médica sobre qué órganos o tejidos son aptos para trasplante. En el caso de las córneas, la extracción puede realizarse incluso en el domicilio o en salas velatorias.

Cómo registrarse para ser donante de órganos en Mendoza:

Quienes deseen registrar su voluntad de donar órganos y tejidos pueden hacerlo a través de:

  • App Mi Argentina: Dentro de la aplicación, en la sección «Mis Trámites» o «Mi Salud», se puede completar el formulario de manifestación de voluntad de donación de órganos y tejidos.
  • Gestión del DNI: Al realizar el trámite de renovación o solicitud del Documento Nacional de Identidad en cualquier oficina del Registro Civil, se puede solicitar que se asiente la voluntad de ser donante.
  • Sitio de internet del Incucai: se puede completar el formulario oficial en el sitio oficial para registrar la decisión en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad.
  • Presencial en el Incaimen: Se puede acudir personalmente al Hospital Central de Mendoza (Ala Este, 2° piso), donde funciona la sede del organismo provincial, para firmar un acta de expresión de voluntad.
  • Correo Argentino: Podés enviar un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del país manifestando la voluntad de hacerlo.

Para completar el trámite es necesario ser mayor de 18 años y acreditar identidad con DNI vigente en caso de realizarlo de manera presencial.

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En un operativo de donación, pueden intervenir hasta 150 profesionales de la salud de distintas especialidades.

En un operativo de donación, pueden intervenir hasta 150 profesionales de la salud de distintas especialidades.

Cronograma de actividades

Los días previos al 30 de mayo, la provincia de Mendoza llevará a cabo encuentros de reflexión y homenajes en conmemoración al Día Nacional de la Donación de Órganos. Este es el cronograma:

Martes 19/5

  • Hora: 10
  • Lugar: Microhospital de La Consulta, San Carlos

Jueves: 21/5

  • Hora: 10.30
  • Lugar: Paseo Leonardo Favio (frente a la Escuela Arenas Raffo), Las Catitas, Santa Rosa

Martes: 26/5

  • Hora: 11
  • Lugar: Explanada del Hospital Notti, Guaymallén

Miércoles: 27/5

  • Hora: 10
  • Lugar: Delegación Municipal La Colonia (calle Neuquén s/n), Junín

Jueves: 28/5

  • Hora: 12
  • Lugar: Espacio Menotti Pescarmona, Godoy Cruz

Viernes: 29/5

  • Hora: 12
  • Lugar: Plaza Uruguay (Cuarta Sección) Ciudad

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