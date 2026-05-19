El Hospital El Carmen fue distinguido con cuatro premios Gold por excelencia médica en ACV

El Hospital El Carmen volvió a posicionar a Mendoza entre los principales referentes del país en la atención del Accidente Cerebrovascular (ACV) , tras recibir cuatro premios Gold otorgados por la Iniciativa Angels . El reconocimiento internacional destaca la rapidez, calidad y eficacia del nosocomio en el tratamiento de una de las emergencias médicas más críticas, y consolida a la provincia como líder nacional en respuesta integral ante este tipo de patologías.

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La distinción no solo pone en valor el trabajo del equipo médico y sanitario del hospital dependiente de OSEP , sino que además refleja un modelo de atención que cumple con estándares internacionales avalados por la Organización Mundial del ACV . Los premios Gold son entregados únicamente a instituciones que demuestran altos niveles de desempeño en la asistencia de pacientes con ACV isquémico , especialmente en los tiempos de respuesta y en la aplicación de protocolos de atención.

Entre los principales requisitos evaluados se encuentra el denominado “ tiempo puerta-aguja ”, un indicador clave que mide la rapidez con la que un paciente recibe el tratamiento destinado a disolver el coágulo cerebral . Para acceder al reconocimiento, el Hospital El Carmen debió acreditar que la mayoría de los pacientes son tratados en menos de 60 minutos desde su ingreso al centro de salud.

A esto se suman otros criterios fundamentales, como la realización inmediata de estudios de diagnóstico por imágenes, la evaluación temprana de la capacidad de deglución para evitar complicaciones y el seguimiento posterior con medicación preventiva para reducir el riesgo de nuevos episodios cerebrovasculares.

Hospital El Carmen El nosocomio, ubicado en Godoy Cruz, tiene más de 120 años de funcionamiento. Foto: Gobierno de Mendoza

La obtención de cuatro premios consecutivos remarca la constancia de trabajo del nosocomio. En medicina de emergencia, sostener resultados de excelencia en el tiempo es uno de los principales desafíos. En este caso, el reconocimiento confirma que el hospital logró consolidar un sistema coordinado y eficiente, donde cada área involucrada actúa bajo protocolos precisos para reducir al mínimo los tiempos de atención.

Líder en Argentina y con plano internacional: Mendoza al frente de la lucha contra el ACV

El impacto de este avance trasciende al propio hospital. Gracias a este trabajo articulado, la provincia de Mendoza se convirtió en la primera “ Región Angels ” de Argentina, una categoría internacional que reconoce la capacidad de coordinar ambulancias, centros de salud y hospitales de alta complejidad bajo una misma red de respuesta rápida frente al ACV.

Esto implica que, ante una emergencia, el sistema sanitario provincial puede activar mecanismos de traslado, telemedicina y derivación especializada para asistir al paciente en el menor tiempo posible, independientemente del lugar donde se encuentre dentro de la provincia.

Desde OSEP, afirmaron que el reconocimiento representa una garantía adicional de seguridad y calidad médica para sus afiliados. El ACV es una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo, y la rapidez en la atención puede marcar la diferencia entre la recuperación y las secuelas permanentes.

Por otra parte, desde el sistema sanitario remarcan la importancia de reconocer rápidamente los síntomas de alerta, como la desviación de la boca, la pérdida de fuerza en un brazo o las dificultades para hablar, y acudir de inmediato a un centro de atención o comunicarse con emergencias.