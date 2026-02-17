17 de febrero de 2026
Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

El hombre se desmayó y sufrió convulsiones en una de las zonas más difíciles del Aconcagua, lo que derivó en un rescate aéreo de alto riesgo. Los detalles.

Un guía de trekking de 40 años fue evacuado de urgencia del cerro Aconcagua luego de sufrir una grave descompensación mientras descendía por una de las zonas más exigentes del macizo, a más de 4.000 metros de altura. El operativo se activó en pleno recorrido y demandó una maniobra aérea de alto riesgo.

El episodio volvió a poner en foco los peligros de la alta montaña, incluso para quienes conocen el terreno. El rescate se desplegó en cercanías del campamento Plaza de Mulas, en un contexto de intensa actividad en el parque provincial y con condiciones que obligan a una respuesta rápida y coordinada.

El rescate se concretó a más de 4.200 metros de altura, en plena Cuesta Brava.

Descompensación en plena bajada y un operativo contrarreloj

El incidente ocurrió cuando el guía descendía por la zona conocida como Cuesta Brava. Allí, comenzó a presentar un cuadro neurológico severo: sufrió dos convulsiones en un lapso menor a 15 minutos y perdió el conocimiento. La emergencia fue reportada por radio alrededor de las 12.30 y encendió todas las alertas en el parque, según informó Infobae.

De inmediato se activó el protocolo de rescate. Personal de la Patrulla de Rescate, Guardaparques y un médico del parque arribaron al lugar para estabilizar al paciente, que se encontraba a unos 4.200 metros de altura. El terreno y la altitud complicaban cualquier traslado terrestre prolongado.

De acuerdo a Noticias Argentinas, al andinista se le suministró oxígeno y medicación para compensarlo, pero ante el riesgo de una nueva convulsión se ordenó su evacuación inmediata. Fue entonces cuando se solicitó apoyo aéreo para completar el operativo en el menor tiempo posible.

La evacuación aérea fue posible gracias a una maniobra extrema ejecutada por el piloto Horacio Pedro Freschi.

Maniobra aérea extrema y antecedentes recientes

El rescate exigió una maniobra de alta complejidad. El piloto Horacio Pedro Freschi evaluó la zona y, al no poder aterrizar, realizó un vuelo estacionario: el helicóptero se mantuvo suspendido sin tocar suelo mientras el personal aseguraba al guía y lo subía a bordo. Las imágenes del operativo reflejaron la dificultad del procedimiento.

No se trata de un hecho aislado. A fines de enero, otro andinista debió ser rescatado en grave estado desde una zona cercana a los 6.000 metros, con diagnóstico de mal agudo de montaña y edema pulmonar. La intervención rápida fue clave para evitar un desenlace fatal.

Durante la temporada de verano, el Parque Provincial Aconcagua registra un fuerte aumento de expediciones y, con ellas, de emergencias asociadas a la altura extrema. Desde el inicio del período de ascensos, el 1 de noviembre, ya se contabilizaron fallecimientos y múltiples rescates. Las autoridades insisten en la importancia de reportar cualquier síntoma a tiempo.

